Copa Sudamericana 2026: River y San Lorenzo por la fecha 5; hora, TV y formaciones

Los dos equipos argentinos afrontarán partidos decisivos en la anteúltima jornada de la fase de grupos. River está más holgado, pero San Lorenzo, si pierde en Brasil, se complica.
Hoy continua la anteúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde dos equipos argentinos afrontarán compromisos decisivos pensando en la clasificación a la próxima ronda.
River recibirá a RB Bragantino este miércoles desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario buscará un triunfo que le permita asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que el conjunto brasileño necesita sumar para seguir con chances concretas en el grupo. El árbitro del encuentro será Gustavo Tejera, mientras que Christian Ferreyra estará en el VAR. El partido se podrá ver por DSports.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un gran presente futbolístico. River viene de eliminar a Rosario Central en una semifinal caliente del Torneo Apertura y lidera el Grupo H con 10 puntos. Además, una victoria en el Monumental le dará el boleto directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Por su parte, RB Bragantino llega con cierta irregularidad. El conjunto brasileño se mantiene en mitad de tabla del Brasileirao, aunque viene de quedar eliminado en la Copa de Brasil. Además, sabe que una derrota en Núñez lo obligará a jugarse todo en la última fecha para clasificar.
Posible formación de River
Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.
DT: Eduardo Coudet.
Posible formación de Bragantino
Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta.
DT: Vágner Mancini.
Santos recibirá a San Lorenzo este miércoles desde las 19.00 en el estadio Urbano Caldeira , por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño buscará una victoria que lo deje muy cerca de la clasificación a la próxima ronda, mientras que el Ciclón intentará sumar fuera de casa para mantenerse con chances en el grupo. El árbitro del encuentro será Alexis Herrera . El partido se podrá ver por ESPN.
El equipo paulista atraviesa un presente irregular en el certamen continental. Santos se encuentra ultimo el Grupo D.
Por su parte, San Lorenzo llega en un momento irregular luego de algunos resultados adversos en el torneo local. Sin embargo, el equipo argentino todavía mantiene chances concretas de avanzar en la Sudamericana y se encuentra liderando su zona.
Posible formación de Santos
Aún no se presento una posible formación
Posible formación de San Lorenzo
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
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