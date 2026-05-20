Copa Sudamericana 2026: River y San Lorenzo por la fecha 5; hora, TV y formaciones

Posible formación de River

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

DT: Eduardo Coudet.

Posible formación de Bragantino

Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta.

DT: Vágner Mancini.

2026_05_250512800-1.jpg-scaled El festejo de los jugadores de River del gol de Colidio que significó el pasaje a la final.

Santos vs. San Lorenzo

Santos recibirá a San Lorenzo este miércoles desde las 19.00 en el estadio Urbano Caldeira , por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño buscará una victoria que lo deje muy cerca de la clasificación a la próxima ronda, mientras que el Ciclón intentará sumar fuera de casa para mantenerse con chances en el grupo. El árbitro del encuentro será Alexis Herrera . El partido se podrá ver por ESPN.

El equipo paulista atraviesa un presente irregular en el certamen continental. Santos se encuentra ultimo el Grupo D.

Por su parte, San Lorenzo llega en un momento irregular luego de algunos resultados adversos en el torneo local. Sin embargo, el equipo argentino todavía mantiene chances concretas de avanzar en la Sudamericana y se encuentra liderando su zona.

Posible formación de Santos

Aún no se presento una posible formación

Posible formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.