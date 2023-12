Gonzalo Bergessio sobre Platense: "Tiene una oportunidad única"

El encuentro tendrá a Martín Palermo al mando del Calamar y enfrente a Miguel Russo, dos nombres muy ligados con Boca, pero que este fin de semana se verán las caras para consagrarse campeón.

"Tiene una oportunidad única. Me gustaría estar, pero creo que me tocó volver un poco tarde. Tenía que volver un par de años antes y estar un poco mejor. Disfruté mucho el año que estuve, me pasaron cosas que influyeron", analizó Lavandina en una charla con DSports.

Gonzalo Bergessio jugó en Platense entre el 2001 y el 2005 donde dio sus primeros pasos como profesional y luego se marchó a Instituto de Córdoba. Más adelante dio el salto a Racing que lo terminó llevando a Europa, más precisamente a Benfica de Portugal. También jugó en clubes como: San Lorenzo, Catania, Vélez, Sampdoria y Nacional de Montevideo, entre otros. A Platense, volvió en 2022.

Tras una larga carrera en el fútbol profesional, y con ganas de continuar todavía, Bergessio analizó: "Soy un agradecido a todo lo que me pasó en mi carrera. Tal vez me retire, tal vez no. No lo tengo decidido. Estoy esperando alguna oferta de algún equipo de Primera Nacional que pelee cosas importantes", confió sobre su futuro el delantero de 39 años.

Sobre un entrenador que lo marcó dijo que "Simeone me marcó. Me gustaba su estilo, su forma y un montón de cosas que después terminó demostrando en Europa. Ramón Díaz es de los entrenadores más importantes que tuve", comentó.

Hora, estadio, árbitro y TV de la final

Platense y Rosario central definirán el título de la Copa de la Liga Profesional este sábado desde las 21 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La televisación estará a cargo de las señales de TNT Sports y ESPN Premium.

El árbitro del partido será Nicolás Ramírez, quien viene de dirigir la final de la Copa Argentina entre Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia en donde el Pincha se quedó con el título y jugará la Copa Libertadores y por su parte el Halcón irá a la Sudamericana.

A él, lo acompañarán: Juan Pablo Belatti primer asistente, Sebastián Raineri segundo asistente y Rodrigo Rivero como el cuarto árbitro. El encargado del VAR será Mauro Vigliano y como AVAR estará Jorge Baliño.

Será con presencia de ambas parcialidades y las entradas están a la venta a cargo de la pagina Deportick.com.