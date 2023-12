Macri le habló a los hinchas: "El club no está a la altura de nuestra grandeza"

En un video difundido a través de su cuenta de Instagram, el ex dirigente sacó chapa por su gestión que coincidió con el exitoso ciclo de Carlos Bianchi y aseguró: "Hace años convoqué a los socios de Boca para poner a Boca de pie, y entre todos logramos vivir la época más ganadora de toda nuestra historia. Los llamamos para recuperar la gloria perdida. Somos el club más grande y con la hinchada más grande".

#AHORA | El spot de campaña de Mauricio Macri en la antesala de las elecciones en Boca



"El club no está a la altura de nuestra grandeza", afirmó el ex mandatario



"El club no está a la altura de nuestra grandeza", afirmó el ex mandatario. Entre las imágenes se ven los títulos obtenidos y La Bombonera Siglo XXI

En la misma línea, el ex presidente de la Nación, que busca desbancar al oficialismo encabezado por el actual vice Juan Román Riquelme, sostuvo: "Los bosteros nos acostumbramos a ganar. Por eso no nos conformamos con poquito. Y sabemos que hoy el club no está a la altura de nuestra grandeza. Esa grandeza obliga y exige a Boca a estar entre los mejores clubes del mundo".

"Tener el estadio más grande y seguro de Sudamérica, para que más familias bosteras puedan ir a la cancha a ver a Boca. Un club modelo que esté ordenado deportiva e institucionalmente. Donde prime el respeto y se trabaje en equipo", continuó quien es el mandamás más ganador de la historia del club.

Por último, Macri cerró el video detallando algunas más de sus propuestas en caso de imponerse en los comicios que se celebrarán luego de la suspensión de la Justicia por una denuncia por irregularidades en el padrón. "Que todos, como lo dijimos tantas veces, entendamos que Boca está por encima de todos nosotros. Un club que utilice la última tecnología para tener la mejor relación con los socios, en línea con lo que hacen los mejores clubes del mundo. Y un plantel de jerarquía que ponga a Boca en la cima del mundo nuevamente", finalizó.

Andrés Ibarra publicó un video enfocado en Palermo como DT de Boca

Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca por la oposición, publicó un posteo en las últimas horas enfocado en Martín Palermo entrenador del Xeneize, algo que ocurrirá en caso de que ganen las elecciones. Mostró declaraciones del Titán sobre su deseo de dirigir a Boca, imágenes de cuando visitó La Bombonera como entrenador rival y de toda la historia del ídolo con el club azul y oro.