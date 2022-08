Gorosito y su enojo con el VAR: "¿Para qué está?"

“El penal fue claro. Ponele que no lo cobre el árbitro, que está bien porque por ahí no lo ve, pero… ¿Para qué está el VAR que no lo llama? Eso es lo que uno no entiende", disparó Pipo, quien también lanzó: "En un partido tan cerrado un penal no cobrado es fundamental".

Embed ¡Final polémico! Franco Soldano se llevó un patadón en el área en la última. ¿Para vos era penal?#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9NZ4rMswZd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 28, 2022

Pero, más allá de su bronca, fue autocrítico y dijo que "no nos tenemos que agarrar de eso, porque es muy difícil ganar con una o dos situaciones y nos faltó mayor claridad de mitad para adelante, tener mayor volumen de juego…". Además, expresó que "no podemos quedar con un jugador menos" sobre la expulsión de Eric Ramírez, quien le dio un codazo a un rival.

Luego, valoró la campaña del equipo más allá del empate y el mal juego: “A uno le da rabia porque tiene mucha ilusión. Pero también es meritorio lo del plantel de Gimnasia, porque van 16 fechas y el equipo está segundo. Es muy meritorio y estamos muy agradecidos a los jugadores por la entrega constante y por hacer cada cosa que les pedimos”.

Por último, Gorosito destacó: “Después de River y Racing somos el tercer equipos que menos ha perdido en el año y llevamos solo siete goles en contra en 16 fechas. Hay que seguir así. Al inicio del torneo si nos hubiesen dicho eso hubiésemos firmado sin duda”.