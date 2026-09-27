Grecia hizo historia ante Alemania y le dio a Klopp su primera derrota

Dimitrios Kourbelis marcó el único gol en Augsburg y selló una victoria inédita para el seleccionado heleno, que mantuvo su arranque perfecto en la Nations League frente al equipo alemán.
Grecia derrotó 1-0 a Alemania en Augsburg y consiguió su primera victoria de la historia ante el seleccionado alemán, en la segunda fecha de la UEFA Nations League 2026/27. El equipo dirigido por Jürgen Klopp dominó buena parte del encuentro, pero no logró traducir su control en goles y sufrió un golpe inesperado en su estreno como local. Dimitrios Kourbelis marcó el único tanto a los 74 minutos, con un remate que se desvió en Joshua Kimmich y dejó sin chances a Alexander Nübel.
Alemania asumió el protagonismo desde el comienzo y tuvo algunas oportunidades para abrir el marcador, aunque Tzolakis fue clave para sostener el arco griego en cero. En el complemento, Ioannidis tuvo una ocasión inmejorable para adelantar a los visitantes, pero definió desviado. Poco después llegó el gol de Kourbelis, que cambió por completo el desarrollo y obligó a Klopp a buscar respuestas desde el banco.
La derrota significó el primer traspié de Klopp al frente de la selección alemana, luego del empate 1-1 ante Países Bajos en su debut. Además, representó la primera caída de Alemania frente a Grecia después de diez enfrentamientos previos entre ambos seleccionados. Grecia, en cambio, sumó su segundo triunfo consecutivo en el torneo tras haber vencido 2-1 a Serbia en la primera jornada.
El resultado dejó a Alemania sin victorias después de las dos primeras fechas de la Nations League y extendió el inicio histórico de Grecia en la actual edición. El equipo de Klopp volverá a jugar el 1° de octubre ante Serbia, mientras que Grecia enfrentará a Países Bajos ese mismo día. Luego, el 4 de octubre, ambos seleccionados volverán a encontrarse en territorio griego.
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