Grecia hizo historia ante Alemania y le dio a Klopp su primera derrota

Grecia derrotó 1-0 a Alemania en Augsburg y consiguió su primera victoria de la historia ante el seleccionado alemán, en la segunda fecha de la UEFA Nations League 2026/27. El equipo dirigido por Jürgen Klopp dominó buena parte del encuentro, pero no logró traducir su control en goles y sufrió un golpe inesperado en su estreno como local. Dimitrios Kourbelis marcó el único tanto a los 74 minutos, con un remate que se desvió en Joshua Kimmich y dejó sin chances a Alexander Nübel.