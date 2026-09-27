Racing profundizó su crisis: Vojvoda en duda y cerca de un 2027 sin copas internacionales

Por otro lado, Racing, que desde 2015 juega alguna competencia internacional, podría tener un 2027 sin viajes al exterior en lo que sería una mancha para Diego Milito como presidente del club. La Academia se quedó con solo dos vías de acceso y está lejos de lograrlo por las mismas: ser campeón del Clausura cuando está anteúltimo en su zona lejos de los playoffs y por la Anual, donde está a 13 unidades con 18 en juego de la Sudamericana y muchos equipos por delante.