Racing profundizó su crisis: Vojvoda en duda y cerca de un 2027 sin copas internacionales

Tras la eliminación dolorosa con Boca en la Copa Argentina, La Academia tiene a su entrenador pendiendo de un hilo y con un panorama muy complicado para clasificar a alguna copa del próximo año.
Racing profundizó su crisis con la dolorosa derrota con Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde ganaba 2 a 0 y terminó perdiendo 3 a 2 de manera agónica para despedirse de un certamen donde tenía la gran ilusión de sumar un título y clasificar a la Copa Libertadores en medio de un año para el olvido. Tras la caída en Rosario, Juan Pablo Vojvoda no habló en conferencia y está duda su continuidad en el horizonte donde se ve un 2027 complejo.
El entrenador no renunció ni la dirigencia lo echó después del encuentro aunque habrá que estar atento al transcurso de la semana. El plantel tiene día libre mañana y vuelve a las prácticas el martes donde se espera empiece a haber un panorama más claro de la situación del entrenador. El DT regresa a Buenos Aires con los jugadores, mientras una gran parte de su cuerpo técnico se quedó en Rosario porque muchos tienen familia.
Vojvoda se encuentra en la mira por parte de los hinchas por el mal momento que atraviesa Racing en el Torneo Clausura al ocupar el anteúltimo puesto en la Zona B con tan solo 8 puntos tras diez jornadas de competencia, de las cuales estuvo ocho sin ganar. Justamente, semanas atrás luego de perder con Huracán fue contundente al asegurar que no pensaba en dar un paso al costado.
Su ciclo lleva solo trece encuentros pero con flojos números: cuatro victorias (dos de ellas por Copa Argentina), dos empates y siete derrotas desde su arribo en junio en reemplazo de Gustavo Costas. Cabe recordar que el ídolo fue despedido por el mal primer semestre donde la Academia quedó afuera en fase de grupos de la Sudamericana 2026.
Por otro lado, Racing, que desde 2015 juega alguna competencia internacional, podría tener un 2027 sin viajes al exterior en lo que sería una mancha para Diego Milito como presidente del club. La Academia se quedó con solo dos vías de acceso y está lejos de lograrlo por las mismas: ser campeón del Clausura cuando está anteúltimo en su zona lejos de los playoffs y por la Anual, donde está a 13 unidades con 18 en juego de la Sudamericana y muchos equipos por delante.
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