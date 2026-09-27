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Épica remontada de Boca a Racing para pasar a semifinales de la Copa Argentina

La Academia ganaba 2 a 0 con un gol olímpico de Lódico y una gran definición de Maravilla, pero entró Valencia y con un triplete de cabeza le dio un increíble triunfo agónico por 3 a 2 al Xeneize.

Boca

2' DEL ST: MARAVILLA MARTÍNEZ AMPLÍA LA VENTAJA DE RACING

19' DEL PT: GOLAZO OLÍMPICO DE LÓDICO Y RACING VENCE A BOCA

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez; Gastón Lódico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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Edición Nro. 15739

 

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