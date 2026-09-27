Primera Nacional: Ferro y Tristán Suárez lideran la lucha por el ascenso a falta de cinco fechas

Ambos equipos encabezan sus zonas y, si el torneo terminara hoy, disputarían la final por el primer ascenso. Detrás, varios clubes todavía pelean por llegar al Reducido y otros buscan evitar el descenso.
La Primera Nacional se encamina hacia una definición con poco margen para el error, después de una extensa fase regular que ya atraviesa sus últimas cinco jornadas. Ferro tomó una ventaja considerable en la Zona A, mientras que Tristán Suárez sostiene el liderazgo en la Zona B. Los dos deberán defender su posición en un tramo final que también mantiene abierta la disputa por los puestos de Reducido y la permanencia.
En la Zona A, el conjunto de Caballito sacó una ventaja importante de seis puntos, mientras Deportivo Morón quedó segundo con 55, seguido por Godoy Cruz con 53, Deportivo Madryn con 50 y Colón con 49. Almirante Brown, Estudiantes y Ciudad de Bolívar completan los puestos de Reducido, aunque Los Andes y otros equipos todavía pueden meterse en la pelea. En la Zona B, Tristán Suárez tiene 57 unidades, Temperley y Gimnasia de Jujuy suman 53, y Atlanta aparece con 52, en una definición mucho más pareja.
El sistema establece que los ganadores de cada zona se enfrentarán en una final a partido único y en cancha neutral por el primer ascenso. El perdedor tendrá una segunda oportunidad y se incorporará a la segunda fase del Reducido. Los equipos ubicados entre el 2º y el 8º puesto de cada grupo accederán a la ronda de eliminación por el segundo ascenso, por lo que la pelea se extiende mucho más allá de los líderes.
En el fondo, la tensión es todavía mayor. Acassuso y San Miguel ocupan actualmente los dos últimos lugares de la Zona A, con 29 y 31 puntos respectivamente, mientras Mitre y Central Norte tienen 32 y All Boys suma 33. En la Zona B, Güemes está último con 23 unidades y Chacarita aparece penúltimo con 30; Patronato, Almagro, Agropecuario y Nueva Chicago también necesitan sumar para alejarse de la zona roja. El reglamento determina que descienden los dos últimos de cada zona y que, si hay igualdad de puntos en esos puestos, se disputan partidos de desempate.
Las últimas cinco fechas tendrán cruces directos que pueden modificar tanto la parte alta como la zona de descenso. Ferro todavía debe enfrentar a Deportivo Madryn, Central Norte, Racing de Córdoba, Chaco For Ever y Acassuso, mientras Tristán Suárez tiene por delante a Quilmes, Colegiales, Patronato, Almagro y Deportivo Maipú. En la pelea por la permanencia también habrá partidos determinantes, como Chacarita-Patronato.
comentar