Primera Nacional: Ferro y Tristán Suárez lideran la lucha por el ascenso a falta de cinco fechas

El sistema establece que los ganadores de cada zona se enfrentarán en una final a partido único y en cancha neutral por el primer ascenso. El perdedor tendrá una segunda oportunidad y se incorporará a la segunda fase del Reducido. Los equipos ubicados entre el 2º y el 8º puesto de cada grupo accederán a la ronda de eliminación por el segundo ascenso, por lo que la pelea se extiende mucho más allá de los líderes.