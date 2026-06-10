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Grupo G del Mundial 2026: Bélgica sacó pasaje con una goleada y Egipto clasificó con un empate

En el cierre de esta zona, Bélgica aplastó a Nueva Zelanda 5 a 1 y Egipto igualó 1 a 1 con Irán. Ambos equipos terminaron como líderes y pasaron a los 16avos de la Copa del Mundo.

Bélgica consiguió el pasaje a los 16avos del Mundial 2026, gracias a una goleada ante Nueva Zelanda 5 a 1. A su vez, Egipto aprovechó el empate contra Irán 1 a 1 y también se metió en la próxima fase. Los iraníes, que terminaron con tres puntos en esta zona, deberán esperar otros resultados para ver si pueden clasificar dentro de los mejores ocho terceros.

Fecha 1

Bélgica 1-1 Egipto

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Irán 2-2 Nueva Zelanda

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Fecha 2

Bélgica 0-0 Irán

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Egipto 3-1 Nueva Zelanda

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Fecha 3

Bélgica 5-1 Nueva Zelanda

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Egipto 1-1 Irán

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