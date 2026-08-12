Estudiantes fue más, pero empató con la Católica y el pase se definirá en Chile

El Pincha comenzó ganando con un gol tempranero de Joaquín Tobio Burgos en UNO pero sufrió la igualdad a través de Fernando Zampedri en la ida de los octavos de la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata empató 1 a 1 con Universidad Católica en UNO por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Alexander Medina comenzó ganando con un gol tempranero de Joaquín Tobio Burgos pero Fernando Zampedri le dio la igualdad al visitante a diez minutos del final y todo se definirá en Chile.
Tobio Burgos abrió el marcador para Estudiantes a los tres minutos definiendo de primera dentro del área tras un centro que se desvió y le dejó el balón en su pierna derecha. El club platense salió con la propuesta protagonista de siempre, consiguió con facilidad la ventaja y fue en la búsqueda de más, pero falló en la definición.
Guido Carrillo, Tiago Palacios y Gastón Benedetti, entre otros, protagonizaron ocasiones claras del local que fue muy superior al conjunto chileno pero no pudo liquidar la historia. Y, a diez minutos del final, Zampedri anotó la igualdad en el marcador en UNO con un remate de larga distancia que se desvió y tuvo destino de red. De esta manera, el duelo copero terminó 1 a 1 con un punto con sabor amargo al local.
Ahora, Estudiantes se enfocará en el clásico con Gimnasia el sábado en UNO y después se vendrá el martes la revancha de definición en Chile en donde buscará conseguir el pasaje a los cuartos de final del certamen internacional, donde se mediría con Rosario Central o Corinthians.
comentar