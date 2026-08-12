Estudiantes fue más, pero empató con la Católica y el pase se definirá en Chile

Guido Carrillo, Tiago Palacios y Gastón Benedetti, entre otros, protagonizaron ocasiones claras del local que fue muy superior al conjunto chileno pero no pudo liquidar la historia. Y, a diez minutos del final, Zampedri anotó la igualdad en el marcador en UNO con un remate de larga distancia que se desvió y tuvo destino de red. De esta manera, el duelo copero terminó 1 a 1 con un punto con sabor amargo al local.