Gustavo Costas fue nominado a mejor entrenador del mundo del año

Costas, último semifinalista de la Copa Libertadores y campeón de la Sudamericana 2024 competirá con los colegas que dijeron o dirán presente en las finales continentales de Europa y Sudamérica. Por un lado, Luis Enrique, ganador de la Champions League con el París Saint-Germain, y Simone Inzaghi, finalista de la Orejona con el Inter y actual DT de Al Hilal, se suman a las presencias de Abel Ferreira y Filipe Luís, quienes pelean el título del Brasileirao entre Palmeiras y Flamengo y definirán la Copa Libertadores en Perú.

El Cholo Simeone vuelve a estar convocado a la compulsa de este año, luego de haberse llevado el primer lugar en 2016 y ser elegido el mejor técnico de la década pasada en 2021 por la misma entidad. El conductor del Atlético de Madrid cumplirá 14 años en el cargo en diciembre próximo y ya suma 753 partidos en el Colchonero con 445 victorias, 163 empates y 145 derrotas con un total de 8 títulos: 2 Ligas en 2013-14 y 2020-21; 1 Copa del Rey en 2012-13; 1 Supercopa de España en 2014; 2 Europa League en 2011-12 y 2017-18 y 2 Supercopas de Europa en 2012 y 2018.

image

Con todo eso dicho, Gustavo Costas no la tendrá fácil para quedarse con esa estatuilla, ya que estos candidatos se suman a Hansi Flick, dueño de la última Liga de España con Barcelona, y Enzo Maresca, quien levantó el Mundial de Clubes con Chelsea, entre otros candidatos. De igual manera, el hombre de 62 años obtuvo un enorme reconocimiento y es el único del fútbol argentino presente en esa lista.

El director técnico racinguista llegó en enero de 2024 y formó un equipo combativo y aguerrido que se llevó la última Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción. El ex líder de Barcelona de Ecuador y la Selección de Bolivia, entre otros trabajos, encaminó a ese plantel hasta la consagración y peleó la Copa Libertadores 2025.

Estas votaciones son tradicionales en la IFFHS desde 1987 y todas las clasificaciones se determinan para el año (de enero a diciembre), no para la temporada. El encargado de elegir un ganador será un jurado internacional compuesto por periodistas deportivos y expertos en fútbol miembros de la entidad provenientes de 120 países de todos los continentes del mundo. El resultado de la votación se publicará después del 10 de diciembre.

Todos los nominados a mejor entrenador del mundo

Gustavo Costas (Argentina) – Racing Club

Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras

Filipe Luís (Brasil) – Flamengo

Tiago Nunes (Brasil) – Universidad Católica (Chile) / LDU Quito

Antonio Conte (Italia) – Napoli

Diego Simeone (Argentina) – Atlético de Madrid

Enzo Maresca (Italia) – Chelsea

Hansi Flick (Alemania) – Barcelona

Luis Enrique (España) – Paris Saint-Germain

Mikel Arteta (España) – Arsenal

Simone Inzaghi (Italia) – Inter / Al Hilal

Unai Emery (España) – Aston Villa

Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern Múnich

Xabi Alonso (España) – Bayer Leverkusen / Real Madrid

Vicente Sánchez (Uruguay) – Cruz Azul

Jesper Sørensen (Dinamarca) – Vancouver Whitecaps

Matthias Jaissle (Alemania) – Al-Ahli Saudi

Shigetoshi Hasebe (Japón) – Kawasaki Frontale

Krunoslav Juri (Croacia) – Pyramids

Miguel Cardoso (Portugal) – Mamelodi Sundowns