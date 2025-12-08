Deportes |

La mala racha que tiene el Racing de Gustavo Costas: ¿se romperá en la final?

Racing y Estudiantes se enfrentaron cuatros veces, en las cuales la Academia logro sacar un solo empate. El sábado, el conjunto de Costas buscara revertir el panorama en Santiago del Estero.

Gustavo Costas consiguió logros destacados desde su regreso a Racing, pero aún tiene una cuenta pendiente: ganarle a Estudiantes. El fútbol siempre ofrece revancha y, por eso, el sábado ambos equipos volverán a verse las caras en la final del Torneo Clausura, que se disputará en el estadio Madre de Ciudades, desde las 21 horas.

El técnico comenzó a escribir la segunda parte de su historia en el club de sus amores en 2024 y pudo meterse en el corazón de muchos hinchas no sólo por su fanatismo, sino también por las alegrías que le dio a la Academia, entre ellas la Copa Sudamericana. Sin embargo, todavía tiene desafíos por cumplir.

image
Costas, obsesionado con ganar la Copa Libertadores con el club de sus amores.

Costas, obsesionado con ganar la Copa Libertadores con el club de sus amores.

Hasta el momento, Costas enfrentó al Pincha en cuatro oportunidades, con un balance adverso: tres derrotas y un empate ante el equipo de Eduardo Domínguez. La igualdad se dio en el primer choque, 0-0 en La Plata. Luego llegó el histórico 5-4 a favor de Estudiantes, que dejó al Racing recién consagrado en la Sudamericana prácticamente sin chances de pelear la Liga Profesional, que al final quedó en manos de Vélez.

racing-estudiantes-cuando-es-final-clausura-2025-jpg.

Ya en 2025, en el estadio UNO, Estudiantes volvió a imponerse por 2-0 con goles de Santiago Ascacíbar y Gabriel Neves. El último enfrentamiento fue en el Cilindro, donde nuevamente el Pincha se llevó la victoria por 1-0 con gol de Guido Carrillo, quien de paso cortó una sequía histórica en el fútbol argentino.

