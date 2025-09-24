Fútbol |

Gustavo Costas, obsesionado con la Copa Libertadores: "Yo la quiero ganar"

Tras la clasificación a semifinales, el entrenador de La Academia destacó que "con estos jugadores voy a la guerra" y dejó en claro que "todavía no ganamos nada".

Racing le ganó 1 a 0 ambos partidos a Vélez y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, donde espera al ganador del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. Tras el pase y festejo en el Cilindro de Avellaneda, Gustavo Costas expresó que "no voy a decir que somos candidatos, yo la quiero ganar" mostrando toda su ilusión.

"Estoy contento y orgulloso de los chicos, hicieron un partido bárbaro. Se ganó muy bien. Tendríamos que haberlo definido en el primer tiempo, pero pasó lo que queríamos", aseguró el entrenador copero. Acto seguido, reconoció: "Nosotros queremos llevar al club allá (arriba) y nos falta mucho todavía. Tenemos que pensar en que todavía no ganamos nada".

Luego, el DT explicó sobre el plan de juego para esta revancha: "No nos fijamos en lo que dicen del rival. Todos hablaron, pero nosotros sabíamos que (en la ida) habíamos ganado en una cancha difícil contra un rival difícil. El partido lo planificamos sabiendo que teníamos que salir a ganarlo, a buscarlo de entrada".

A su vez, destacó: "Hoy hicimos uno de los mejores partidos. Cada pelota que se perdía se recuperaba. Estuvimos juntos. Yo pienso que vamos recuperando el nivel. Con estos jugadores voy a la guerra. Estuvimos abajo de la tierra y salimos siempre. Tuvimos un bajón grande, pero lo más importante no era el esquema sino recuperar la confianza. Esos días que tuvimos, que fueron dos semanas, nos vinieron bárbaros para reponernos".

"Hoy ganamos todos. Adentro estaban los 11 y los del banco, pero la gente alentó todo el partido", destacó a la gente que copó el Cilindro de Avellaneda. Por último, antes de cerrar, el técnico palpitó el clásico que tendrán contra Independiente por la décima fecha del Torneo Clausura: "Tenemos que planificarlo bien, ver qué jugadores van a estar".

Es la cuarta vez que la Academia llega a esta instancia de la competencia: 1967, 1968 y 1997 fueron los otros años, siendo campeón en la primera. Las semifinales se llevarán a cabo entre el 21 y el 29 de octubre y será contra Flamengo o Estudiantes: el Mengao se impuso 2 a 1 en Brasil en el partido de ida.

