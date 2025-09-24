Lanús eliminó a Fluminense en el Maracaná y está en semifinales de la Sudamericana

Fluminense se puso 1 a 0 arriba del marcador a los 19 minutos, empató la serie y todo indicaba que se venía la remontada de la misma. Agustín Canobbio, con una pirueta dentro del área, silenció el Sur de Argentina a la distancia. Y con este resultado se fueron al entretiempo, que se manchó por la ya conocida violencia policial a los hinchas argentinos.

La policía de Brasil se enfrentó con los hinchas de Lanús en la tribuna visitante y lanzó gases lacrimógenos. Tras encontrarse el duelo demorado por los enfrentamientos, se retomó y el Granate puso el 1 a 1 en el marcador y 2 a 1 global a los 21 minutos de esta segunda etapa: Dylan Aquino fue el goleador tras una gran jugada colectiva.

Minutos después, Lanús pudo ponerse 2 a 1 pero chocó con el arquero rival y en los instantes finales el club brasilero fue con todo y estuvo a nada de volver a empatar la serie. Sin embargo, Lanús resistió y resistió y se vuelve de Brasil al país con la alegría del pase a semifinales: allí enfrentará al ganador del cruce entre Alianza Lima y Universidad de Chile.