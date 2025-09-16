Las 5 frases de Gustavo Costas tras el triunfo copero de Racing ante Vélez

La autocrítica más allá del triunfo: “Fue un partido muy difícil. No jugamos como habíamos pensado, pero son partidos que había que ganar. En la Copa Sudamericana nos pasó algo parecido. Nos vamos contentos por el resultado, pero sabiendo que la serie está abierta. Fue importante irnos con el arco en cero, como pasó con San Lorenzo, pero no jugamos para nada bien. En el primer tiempo se sufrió mucho, pero en la segunda se controló mejor al rival".

El duelo entre Maravilla Martínez y Lisandro Magallán, quien luego fue expulsado: “Jamás le voy a pedir a uno de mis jugadores que intente hacer expulsar a un rival. Él es extraordinario, y lo van a buscar siempre. Tenía miedo de que le saquen la segunda amarilla y pensamos en sacarlo en el entretiempo, pero él dijo que sabe manejar esas situaciones y por eso lo dejamos”.

La actuación de Facundo Cambeses: “Le dije desde el primer día que no se pusiera en la cabeza la idea de ser suplente. El fútbol tiene esas cosas. Hoy nos salvó del empate y lo vi muy seguro. Es un pibe que trabajó para esto. Estoy muy contento por él, al igual que con Pardo y Colombo, quienes anduvieron muy bien. Pero para concretar este sueño tenemos que dar muchísimo más”.

Orgullo por el plantel: “Este equipo representa a Racing, no a mí. Estamos todos juntos por este sueño, pero sabíamos que este partido iba a ser muy difícil. Es la primera vez que se le ganó a un equipo argentino de visitante por Copa Libertadores. Todos saben que luchamos por este escudo y que queremos dejar al club en lo más alto”.

Cómo quedó la serie: "Son los partidos que hay que ganar pero la llave está abierta. Vélez es un muy buen equipo. Tenemos que estar tranquilos y mejorar".