La AFA destrozó a Javier Milei: "Un Presidente que odia lo popular, odia el fútbol"

La reunión, que se llevó a cabo en Nueva York, tuvo la presencia de Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol), Yamandú Orsi (presidente de Uruguay), Ignacio Alonso (presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol), Santiago Peña (presidente de Paraguay), Robert Harrison (presidente del fútbol paraguayo) y Claudio Tapia (presidente de la AFA), quien no estuvo acompañado de Javier Milei.

"Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano. Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse. Argentina no mandó a nadie a la reunión", disparó Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, en X.

"No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Se ve que solo le preocupa el ´rescate´ de los jugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027... En Fin", concluyó con más frases bombas el dirigente santiagueño.

image

image

Milei se encontraba en Estados Unidos cuando se llevó a cabo la reunión: se había juntado al mediodía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, Tapia, mucho menos filoso, también le pegó a Milei al mencionar y valorar la presencia de los presidentes de los otros países de Sudamérica.

Tapia posteó imágenes del encuentro y escribió: "Tuve el honor de ser parte de la cumbre de la FIFA, organizada por Gianni Infantino, con el objetivo de empezar a organizar lo que será el Mundial 2030. Realmente, un placer haber representado a nuestro país en esta reunión histórica y tan importante. Felicitaciones a los presidentes Santiago Peña y Yamandú Orsi por haber acompañado a las autoridades de sus respectivas asociaciones de fútbol, Robert Harrison e Ignacio Alonso".

El enfrentamiento de la conducción de la AFA contra el gobierno nacional comenzó antes de que Milei asumiera la presidencia. Tapia apoyó públicamente a Sergio Massa antes del balotage de 2023 y hasta lo invitó a un acto en el predio de Ezeiza, en el que le anunció que iba a afrontar el desafío de conducir al país.

Por otro lado, Milei quiere implementar las SAD en el fútbol argentino y Tapia se opone fuertemente a la incorporación de las mismas y logró el apoyo de la gran mayoría de los dirigentes de los clubes en esta lucha. Además, hubo un fuerte enfrentamiento por los aportes previsionales.