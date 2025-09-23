Video: Franco Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid ante Levante

Vinícius Júnior abrió el marcador a los 28 minutos para el Real Madrid. Y luego Mastantuono estampó el 2-0 transitorio en el marcador. Vinicius comandó un contraataque y se la pasó a la joya argentina, quien ingresó al área y, de derecha, la colgó en el ángulo para aumentar la diferencia.

Etta Eyong, a los nueve minutos del complemento, descontó para Levante. Sin embargo, Mbappé marcó un doblete para sellar un contundente triunfo 4 a 1 de visitante. Por otra parte, a mediados del complemento, Mastantuono fue reemplazado por Jude Bellingham.

Embed

Tras cinco partidos jugados, Mastantuono pudo sacudir la red en su nueva etapa en el gigante europeo, la que inició tras su salida de River por el pago de la cláusula de rescisión de 45 millones de euros. El último argentino que había convertido en el club fue Nico Paz, en la victoria frente al Napoli por la UEFA Champions League, en noviembre del 2023.

Con este triunfo, Real Madrid se consolida como líder de la Liga de España con puntaje invicto: 18 de 18 en seis fechas. Barcelona (con un partido menos) y Villareal con 13 unidades son los escoltas del campeonato. Ahora, el Merengue tendrá un encuentro más que especial: visitará este sábado, desde las 11.15, a Atlético Madrid en el clásico de la ciudad.