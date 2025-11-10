Habló el joven agredido por Maximiliano Salas tras grabar al equipo yéndose de La Bombonera

En diálogo con el canal de noticias TN, Uriel Hamra explicó como fue la situación: "Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar".

A pesar del golpe, Hamra salió en defensa del jugador del Millonario: "Salas intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme". Además, el hincha del Xeneize comentó sobre la posibilidad de llevar la situación a mayores: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Luego del estallido de bronca de Salas, Diego Moreno -jefe de seguridad de River, conocido comúnmente como La Roca- le pidió al equipo de seguridad del local que retiren al hincha. Según comentó el agredido, logró entrar al campo de juego "porque estaba abierta una puerta", hecho que pone a descubierto una fuerte falla de seguridad.

Según averiguó el Diario Clarín la Justicia le labró una acta de contravención a Hamra por ingresar de forma indebida al campo de juego (art. 111 del Código Contravencional de lCABA) y por incitar al desorden (art. 119)". Lógicamente, los hinchas que cargaron a La Banda con los 'fantasmas de la B' también recibieron un tratamiento similar, con el añadido de que tendrán derecho de admisión.