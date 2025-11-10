Habló el joven agredido por Maximiliano Salas tras grabar al equipo yéndose de La Bombonera

Uriel Hamra, quien tiene 20 años, invadió el campo de juego de la cancha de Boca y se grabó mostrando a los jugadores de River tras perder el Superclásico: "No tuve intenciones de burlarme".
Tras el triunfazo de Boca a River por 2 a 0 en el Superclásico, Uriel Hamra, hincha del Xeneize, ingresó al campo de juego de La Bombonera, grabó a los jugadores del Millonario yéndose cabizbajos y fue agredido por Maximiliano Salas por la espalda para que deje de realizar el video. Ahora, habló el joven de 20 años protagonista del hecho.
En diálogo con el canal de noticias TN, Uriel Hamra explicó como fue la situación: "Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar".
A pesar del golpe, Hamra salió en defensa del jugador del Millonario: "Salas intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme". Además, el hincha del Xeneize comentó sobre la posibilidad de llevar la situación a mayores: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.
Luego del estallido de bronca de Salas, Diego Moreno -jefe de seguridad de River, conocido comúnmente como La Roca- le pidió al equipo de seguridad del local que retiren al hincha. Según comentó el agredido, logró entrar al campo de juego "porque estaba abierta una puerta", hecho que pone a descubierto una fuerte falla de seguridad.
Según averiguó el Diario Clarín la Justicia le labró una acta de contravención a Hamra por ingresar de forma indebida al campo de juego (art. 111 del Código Contravencional de lCABA) y por incitar al desorden (art. 119)". Lógicamente, los hinchas que cargaron a La Banda con los 'fantasmas de la B' también recibieron un tratamiento similar, con el añadido de que tendrán derecho de admisión.
