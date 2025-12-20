La emotiva despedida de Nacho Fernández de River en sus redes sociales

“Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”, inició el mensaje

"Y de felicidad porque, junto con todos mis compañeros, dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia!!”, agregó el volante, que fue multicampeón en River, eliminando de certámenes y ganándole finales a Boca. Con la Copa Libertadores 2018 ante el Xeneize en el Bernabéu como punto máximo, donde fue clave para ganar la final.

Y concluyó el mensaje para el pueblo millonario: "Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mí y también agradecer a toda la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club. Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia!!”.

Finalmente, llegó la confirmación del futuro inmediato y el regreso al lugar donde todo empezó. “Los voy a extrañar pero me toca volver a casa... Los quiero mucho!!”, escribió Nacho anticipando su próxima etapa en Gimnasia, donde inició su carrera como futbolista.

Los números de Nacho respaldan una historia gigante en River: 315 partidos oficiales, 42 goles, 55 asistencias y diez consagraciones, entre las que sobresale la Copa Libertadores 2018, nada más y nada menos que ante Boca. Justamente ese trofeo fue protagonista en varias de las fotos elegidas para acompañar el mensaje dirigido a los hinchas.