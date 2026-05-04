El delantero de 18 años, hijo del crack brasilero, denunció a la estrella y amenazó al club con rescindir su contrato si no toman medidas para su seguridad como profesional.
Robinho Jr acusó a Neymar de pegarle y le exigió una sanción a Santos. El delantero de 18 años, hijo del crack brasilero, denunció a su compañero estrella y amenazó al club con rescindir su contrato si no toman medidas para su seguridad como profesional.
Robinho Jr expresó que Neymar "profirió insultos ofensivos", lo hizo tropezar y le pegó "una violenta bofetada en la cara" después de un entrenamiento caliente entre ambos durante este domingo en Santos. La estrella no se habría bancado que el joven lo gambeteara en la práctica y luego hubo una discusión con forcejeo que terminó de esa manera.
La representación de Robinho le reclamó al Santos: Inicio de una investigación interna sobre el incidente, entrega de las grabaciones del entrenamiento, un comunicado del club sobre las medidas que se adoptarán contra Neymar y convocatoria de una reunión para discutir una posible rescisión de contrato.
La defensa de Robinho Jr. también afirmó que si Santos no cumple con las solicitudes en 48 horas, el caso constituiría un "incumplimiento de la confianza contractual" y una "violación del compromiso con la seguridad laboral". Por eso, esto puede derivar en la rescisión unilateral del contrato.
Además, desde el lado de Robinho Jr avisaron que si el club no cumple dentro del plazo estipulado, comenzarán las acciones legales pertinentes. Además de la rescisión, se contemplan reclamaciones de indemnización por daños morales y materiales.
Esta denuncia interna sorprendió a los medios partidarios porque se había difundido que, después de este tenso episodio, Neymar y el joven había aclarado la situación en una conversación dentro del vestuario. Sin embargo, la interna es muy importante y podría terminar con uno afuera del club.
comentar