Robinho Jr acusó a Neymar de pegarle y le exigió una sanción a Santos

Además, desde el lado de Robinho Jr avisaron que si el club no cumple dentro del plazo estipulado, comenzarán las acciones legales pertinentes. Además de la rescisión, se contemplan reclamaciones de indemnización por daños morales y materiales.

Esta denuncia interna sorprendió a los medios partidarios porque se había difundido que, después de este tenso episodio, Neymar y el joven había aclarado la situación en una conversación dentro del vestuario. Sin embargo, la interna es muy importante y podría terminar con uno afuera del club.