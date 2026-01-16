Independiente juega en Montevideo su último partido de pretemporada

Independiente quiere dejar atrás un 2025 sin títulos ni clasificaciones a torneos internacionales y enfocará todas sus energías en el Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Quinteros debutará el próximo viernes 23 de enero frente a Estudiantes de La Plata en el Libertadores de América, con la ilusión de cortar una sequía de 24 años sin campeonatos locales. En los amistosos de pretemporada, el Rojo mostró buenas señales: venció 2-1 a Alianza Lima y luego superó 5-3 a Everton, con goles de Mazzanti, Cabral, Ávalos, Millán y Pussetto.

Del otro lado, Montevideo Wanderers llega golpeado: no gana desde la quinta fecha del torneo uruguayo, disputada el 1 de septiembre, y en los diez partidos siguientes apenas sumó tres puntos, además de quedar eliminado de la Copa de la Liga AUF frente a Juventud Las Piedras.

El mercado de pases del Rojo

Con la única llegada hasta el momento de Ignacio Malcorra, quien ya tuvo muy buenas participaciones en los partidos que disputó el Rojo durante su estadía en el país oriental, el mercado de pases del conjunto de Avellaneda pinta más a ser austero en el sentido de altas. El DT Gustavo Quinteros sabe de las dificultades económicas que enfrenta el club y, por ello, pidió incorporaciones solo en caso de que se produzca alguna otra baja.

malcorra independiente El contrato del volante tendrá un sueldo compuesto por sumas fijas y otra parte por productividad. Además ya sumo un gol y una asistencia en los amistosos disputados en Uruguay.

Se espera por un lateral derecho ante la baja de Federico Vera, quien se fue a préstamo a Huracán. En este sentido, hay dos o tres nombres que se barajan y, entre ellos, aparece Renzo Saravia. El ex Racing parece picar en punta debido, entre otros puntos, a su bajo costo, ya que llegaría libre tras su paso por Atlético Mineiro.

Otro de los sectores a reforzar es la delantera, ya que el plantel cuenta únicamente con dos nueves y un juvenil: Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto. Ambos están bien considerados por Quinteros, pero no vendría mal una mayor competencia, teniendo en cuenta que Pussetto también es una alternativa para jugar como extremo. Uno de los nombres que sonó fue el de Isidro Pitta: el delantero paraguayo aparece en el radar, aunque su llegada parece difícil debido a su alto valor, producto de su buen paso por Red Bull Bragantino de Brasil.

Por otra parte, Felipe Loyola ya se despidió del Rojo tras concretarse su pase al Pisa de Italia, cerrando así una de las novelas del mercado de pases. El club espera no sufrir bajas importantes, luego de haber blindado con una mejora contractual a Santiago Montiel y con la posibilidad, aún latente, de mantener al menos seis meses más a Kevin Lomonaco.

Independiente-Loyola-3 El chileno tuvo un buen paso por el Rojo de Avellaneda y ahora buscará una buena carrera en el viejo continente, en el Pisa, equipo que busca no descender de la Serie A de Italia.

La probable formación del conjunto de Avellaneda podria contar con algunas novedades teniendo en cuenta la busqueda del equipo para comenzar el Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata el proximo viernes en el Libertadores de America, el encuentro de esta noche será televisado por ESPN Premium y además podrá verse por Disney +