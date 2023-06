Hinchas de River se enojaron por un tuit de su club: ¿Incluía una canción de Boca?

En su cuenta de Twitter oficial, el conjunto de Núñez publicó una linda imagen de un papá con su hijo en la cancha bajo el comentario: "Un amor que no se puede explicar. Feliz Día del Padre". Hasta ahí, nada fuera de "lugar". El problema estuvo justamente en las palabras que se incluyeron por encima de la postal.

" Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más...", rezaba la frase que inmediatamente despertó las quejas de una multitud de hinchas de River e hizo que el tuit se borrara minutos después del feed de Twitter.

tuit-de-river_w862.webp

¿Qué pasó? Es que si bien la misma hace referencia a una canción popular de cancha que solía cantarse en Núñez y hoy ya no es tan habitual en el cancionero de los fanáticos, la realidad es que ese tema en particular está muy identificado con Boca y por lo tanto no cayó para nada bien.

"Vamos, vamos los xeneizes, vamos a ganar... yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más", es la letra del breve tema de cancha que suena en La Bombonera.

Por esto, los hinchas Xeneizes no dejaron pasar la oportunidad para, justamente en el Día del Padre, hacer alusión a la paternidad de seis partidos que le lleva el conjunto azul y oro a su eterno rival. Con la repercusión negativa que tomó el posteo para los riverplatenses, después de un rato el club decidió eliminarlo.