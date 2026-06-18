Histórico: Canadá aplastó 6 a 0 a Qatar en su primer triunfo en un Mundial

Lejos de desordenarse tras el duro episodio, Canadá mantuvo la concentración y encontró una motivación adicional. Nathan-Dylan Saliba ingresó justamente en reemplazo de Koné y minutos después marcó un golazo de tiro libre para ampliar la ventaja. En el festejo realizó un gesto con las manos formando el número ocho y mostró la camiseta de su compañero lesionado, en una imagen que reflejó el impacto que tuvo la acción dentro del plantel canadiense.

La magnitud del resultado también quedó registrada en los libros de estadísticas. El 6-0 se convirtió en la victoria más amplia conseguida por una selección de la Concacaf en la historia de los Mundiales, superando marcas que pertenecían a México y Estados Unidos. Más allá de los récords, Canadá dejó una actuación convincente desde lo futbolístico y alimentó la ilusión de seguir avanzando en un torneo en el que ya logró derribar su mayor deuda.

El resumen de Canadá 6-0 Qatar