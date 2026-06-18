Histórico: Canadá aplastó 6 a 0 a Qatar en su primer triunfo en un Mundial

La selección anfitriona firmó una actuación arrolladora que entró en los libros de su historia: es la máxima goleada de una selección de Concacaf en la máxima cita.
Canadá vivió una jornada histórica en el Mundial 2026 al derrotar por 6 a 0 a Qatar y conseguir su primera victoria de su historia en una Copa del Mundo y la más abultada de una selección de Concacaf en la máxima cita. El equipo dirigido por Jesse Marsch dominó de principio a fin y transformó su superioridad en una goleada contundente que lo dejó puntero del Grupo B con 4 puntos y acariciando la clasificación.
Cyle Larin, Jonathan David por triplicado, Nathan Saliba y un gol en contra de Mohammad Manai construyeron una noche inolvidable para el conjunto anfitrión. El triunfo tuvo además un valor simbólico para una selección que había acumulado derrotas en sus participaciones anteriores en México 1986 y Qatar 2022.
Tras haber sumado apenas un punto en sus primeros siete encuentros mundialistas, Canadá rompió esa barrera con autoridad y mostró una versión mucho más madura y efectiva. La velocidad de sus ataques, la presión alta y la contundencia de Jonathan David fueron demasiado para un rival que nunca logró entrar en partido.
La diferencia se amplió todavía más por los problemas que atravesó Qatar durante el encuentro: sufrió dos expulsiones y terminó desbordado ante el ritmo impuesto por los locales. La situación más impactante de la noche ocurrió a los 50 minutos del segundo tiempo, cuando Ismaël Koné sufrió una grave fractura expuesta en su pierna izquierda tras una acción accidental con Assim Madibo. El futbolista qatarí vio la tarjeta roja y el mediocampista canadiense abandonó el campo en camilla y con asistencia médica, en medio de la conmoción general de sus compañeros, rivales y todo el estadio.
Lejos de desordenarse tras el duro episodio, Canadá mantuvo la concentración y encontró una motivación adicional. Nathan-Dylan Saliba ingresó justamente en reemplazo de Koné y minutos después marcó un golazo de tiro libre para ampliar la ventaja. En el festejo realizó un gesto con las manos formando el número ocho y mostró la camiseta de su compañero lesionado, en una imagen que reflejó el impacto que tuvo la acción dentro del plantel canadiense.
La magnitud del resultado también quedó registrada en los libros de estadísticas. El 6-0 se convirtió en la victoria más amplia conseguida por una selección de la Concacaf en la historia de los Mundiales, superando marcas que pertenecían a México y Estados Unidos. Más allá de los récords, Canadá dejó una actuación convincente desde lo futbolístico y alimentó la ilusión de seguir avanzando en un torneo en el que ya logró derribar su mayor deuda.
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