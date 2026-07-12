Histórico: los cuatro mejores del ranking FIFA jugarán por primera vez las semifinales en un Mundial

Este torneo rompe una marca inédita desde la creación del listado internacional y tendrá una definición entre las selecciones que encabezan el ranking.
El Mundial 2026 definió sus cuatro semifinalistas y dejó un hecho sin antecedentes desde la creación del ranking FIFA: Francia, Argentina, España e Inglaterra, que ocupan los primeros cuatro lugares del escalafón, son los equipos que siguen en carrera por el título.
La clasificación de la Selección Argentina, que superó 3-1 a Suiza en el alargue, terminó de completar un cuadro histórico. Desde que la FIFA implementó el ranking de selecciones en 1992, nunca había coincidido que los cuatro mejores ubicados llegaran al mismo tiempo a las semifinales de una Copa del Mundo.
El listado actualizado tiene a Francia en la cima, seguida por la Albiceleste, España e Inglaterra, conformando así el top 4. Aunque el último campeón del mundo había comenzado el certamen como líder de la clasificación, el seleccionado francés pasó al primer puesto durante el desarrollo de la competencia.
El camino hacia la final comenzará con el cruce entre franceses y españoles, que jugarán el martes desde las 16 hora argentina en Dallas. Un día más tarde, también a las 16, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al combinado inglés en Atlanta por el otro boleto al partido decisivo.
La gran final se disputará el domingo 19 en Nueva York. En tanto, los dos seleccionados que no logren avanzar definirán el tercer puesto el sábado en Miami.
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