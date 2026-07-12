"Mucho VAR": los medios extranjeros volvieron a sembrar sospechas de favoritismo para Argentina

AS, el otro diario deportivo de Madrid, puso foco en Julián Álvarez y la expulsión de Embolo. "¡Mucha Araña, mucho VAR!", fue el título elegido para la crónica del partido.

Así reflejó el diario Mundo Deportivo, de Barcelona, la victoria de la Selección y el pase a las semifinales.

"Tiene siete vidas Argentina, tiene un VAR que siempre lo auxilia, cuenta con una leyenda como Messi y ahora también con la Araña, que llevaba tiempo sin picar y que apareció cuando más se le necesitaba. Un golazo de Julián Alvarez, una rosca diabólica que se coló en la escuadra, salvó de los penaltis a la campeona y le dio un pase a semifinales que le medirá a Inglaterra, ni más ni menos. Tuvo de todo el partido: polémica, tensión y un desenlace en la prórroga del que volvió a salir airosa la Albiceleste", añadió.

En Barcelona, Mundo Deportivo resaltó: "Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba". Y continuó en el análisis del partido: "Es la mano de Diego desde el cielo. Ve que Argentina la pasa mal, que Suiza lo empata y que viene por más. Y entonces desde allá arriba inventa una decisión arbitral amparado en el VAR para aliviar la situación. Quiere que el Dios que quedó en la tierra disfrute su Argentina-Inglaterra en un Mundial. Y desde ahí, el campeón del mundo revierte todo con el poder de sus goleadores, de esos goleadores que hasta aquí no habían convertido".

“Otra vez en la cuerda floja”, aseguró el diario francés L’Equipe. En su perfil de la red social X, definió a los jugadores argentinos como “los reyes del suspenso”. Y resumió: “Después de dos victorias con fórceps en dieciseisavos y octavos de final, contra Cabo Verde (3-2 en la prórroga) y Egipto (3-2), Argentina pensó que finalmente tendría un respiro este sábado por la noche en los cuartos de final contra Suiza. No hubo suerte. Los campeones del mundo tuvieron que esforzarse al máximo una vez más y sólo lograron la victoria en el alargue, gracias a un golazo de Julián Álvarez (2-1, minuto 112), después de que Suiza esperara la tanda de penales durante gran parte del partido”.