Messi palpitó su primer enfrentamiento con Inglaterra y otra batalla por las semis del Mundial 2026: "Es un partido especial"

La figura más importante del equipo, el máximo goleador de esta copa (8) y de todas las ediciones mundialistas (21) se enfrentará por primera vez en su carrera a los Tres Leones y será histórico para él, para los devotos de Diego y para los que ven al fútbol como un medio de revancha. “La verdad que es especial, es un partido especial, porque es mi primera vez. Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque, como dije antes, es una selección grande, es una potencia", expresó.

"JUGAR CONTRA INGLATERRA ES ESPECIAL, PORQUE ES UNA POTENCIA"



Leo Messi y el cruce de semifinales entre Argentina e Inglaterra



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Enfocado, contó que el equipo se preparará como se debe: "Siempre es lindo jugar contra selecciones así, partidos de este estilo, más una semifinal de un Mundial. Ahora hay que Intentar descansar porque venimos de mucha acumulación, de mucho desgaste, el grupo obviamente lo siente y tratar de llegar en las mejores condiciones para poder hacer lo que venimos haciendo: competir”.

Sobre los emocionantes 120 minutos con los suizos, Leo ratificó la confianza que tiene en este grupo, con los que lucharon en Qatar y con los debutantes que quieren levantar otra copa. "Lo dije muchas veces. Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. Como decía antes, no es normal lo que hizo este grupo”, consideró.

Messi festeja su gol: es el 2-2 parcial clave ante Egipto.

Como se lo merece, Messi destacó la importancia de llegar a una instancia como estas, después de haberse galardonado con tantos títulos, aquellos que tanto le costaron y por los que peleó firme con la camiseta argentina: ”Ser campeón del mundo, ganar Copa América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores… No es normal lo que se está haciendo. Por eso hay que disfrutarlo como se está disfrutando, como lo está viviendo la gente, como lo vivimos nosotros. También iremos a competir una vez más, como lo hacemos siempre, contra una potencia, contra una gran selección. Intentar descansar e intentar llegar lo mejor posible”.

Inglaterra vs. Argentina, por la semifinal del Mundial 2026

La Selección Nacional se enfrentará a Inglaterra, que viene de vencer a Noruega por 2-1 en el alargue, en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La cita tendrá lugar este miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. El ganador de este encuentro clasificará a la final en la combatirá por el título con España o Francia.