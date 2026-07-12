Messi palpitó su primer enfrentamiento con Inglaterra y otra batalla por las semis del Mundial 2026: "Es un partido especial"

El capitán de la Selección destacó al equipo por otra hazaña conseguida y por volver a estar entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo. Ahora, se vienen los ingleses y será la primera vez que los enfrente en sus 20 años con esta camiseta.
La fuerza del campeón condujo una vez más a la Selección Argentina a otra semifinal del mundo. Después de una fase de grupos simple, con tres victorias casi sin trabajo, los mata-mata fueron la piedra en el zapato: alargue y victoria 3-2 ante Cabo Verde en 16avos, remontada histórica en el 3-2 con Egipto en octavos y ahora un 3-1 después del tiempo suplementario con Suiza en cuartos. Tres goles por encuentro que, a pesar de la inseguridad en el juego y ganarlas todas sobre el final, engrandecen la camiseta albiceleste. Otra vez, entre los cuatro mejores del planeta, en la lucha por otra final: nada menos que con Inglaterra y los jugadores saben que no es un partido más.
A pesar de la intención de Lionel Scaloni, fiel a su estilo, de querer calmar las aguas ante tantas emociones vividas durante la última semana y esperarlo como "un partido de fútbol más", según su declaración en conferencia de prensa, los argentinos tienen el recuerdo vivo del enfrentamiento entre países: la Guerra de Malvinas de 1982. Y claro, el cruce futbolístico: los cuartos de final del Mundial 1986 con los dos goles de Diego Armando Maradona, los más memorables de la historia futbolera.
Después de aquella edición -en la que Argentina se consagró con su segunda estrella-, volvieron a verse las caras dos veces. La primera fue en los octavos de final de Francia '98, cuando la Selección se llevó el triunfo por penales, tras el empate 2 a 2 en tiempo extra. Y la segunda, en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra ganó 1 a 0 por la fase de grupos, con un gol de penal convertido por David Beckam.
La pica sigue estando y, si bien no entró en polémicas, Lionel Messi no hizo a un lado la importancia extra futbolística del encuentro del próximo miércoles. “La verdad que es impresionante poder estar una vez más, que estemos entre los cuatro mejores. Como dije antes, este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más. Hoy dimos un pasito más y lo volveremos a intentar y volveremos a competir el partido que viene”, reflexionó Leo después de tanto batallar.
La figura más importante del equipo, el máximo goleador de esta copa (8) y de todas las ediciones mundialistas (21) se enfrentará por primera vez en su carrera a los Tres Leones y será histórico para él, para los devotos de Diego y para los que ven al fútbol como un medio de revancha. “La verdad que es especial, es un partido especial, porque es mi primera vez. Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque, como dije antes, es una selección grande, es una potencia", expresó.
Enfocado, contó que el equipo se preparará como se debe: "Siempre es lindo jugar contra selecciones así, partidos de este estilo, más una semifinal de un Mundial. Ahora hay que Intentar descansar porque venimos de mucha acumulación, de mucho desgaste, el grupo obviamente lo siente y tratar de llegar en las mejores condiciones para poder hacer lo que venimos haciendo: competir”.
Sobre los emocionantes 120 minutos con los suizos, Leo ratificó la confianza que tiene en este grupo, con los que lucharon en Qatar y con los debutantes que quieren levantar otra copa. "Lo dije muchas veces. Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. Como decía antes, no es normal lo que hizo este grupo”, consideró.
Como se lo merece, Messi destacó la importancia de llegar a una instancia como estas, después de haberse galardonado con tantos títulos, aquellos que tanto le costaron y por los que peleó firme con la camiseta argentina: ”Ser campeón del mundo, ganar Copa América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores… No es normal lo que se está haciendo. Por eso hay que disfrutarlo como se está disfrutando, como lo está viviendo la gente, como lo vivimos nosotros. También iremos a competir una vez más, como lo hacemos siempre, contra una potencia, contra una gran selección. Intentar descansar e intentar llegar lo mejor posible”.
La Selección Nacional se enfrentará a Inglaterra, que viene de vencer a Noruega por 2-1 en el alargue, en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La cita tendrá lugar este miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. El ganador de este encuentro clasificará a la final en la combatirá por el título con España o Francia.
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