Argentina de fiesta: los festejos del plantel y de la gente de Kansas al Obelisco

La Scaloneta venció a Suiza en el tiempo extra en Kansas y se metió entre los cuatro mejores del Mundial. Acá, los videos de los festejos en una noche en la que no se duerme...

Argentina venció 3 a 1 a Suiza en tiempo extra y clasificó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que el rival será ni más ni menos que Inglaterra, que avanza con la jerarquía de Jude Bellingham y Harry Kane. La Scaloneta se metió entre los cuatro mejores y el país está de fiesta: los mejores videos de los festejos, desde el plantel en el vestuario de Kansas, a la gente saliendo del estadio, a las multitudes en el Obelisco y otros puntos.