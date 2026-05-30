Histórico: PSG le ganó al Arsenal por penales y es bicampeón de la Champions League

De todas formas, PSG encontró la igualdad a los 19 minutos del complemento con un gol de penal de Dembelé. El crack francés se hizo cargo del tiro desde los doce pasos logrado por la innecesaria falta de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia, a quien se llevó por delante dentro del área.

Minutos después, Khvicha Kvaratskhelia sacó un remate que se estrelló contra un palo, Vitinha estuvo cerca de marcar con otro intento y en la última Bradley Barcola. El PSG, sin poder lucir su juego brillante habitual por la estrategia del rival, buscó por todos lados pero no pudo mover el marcador, al igual que el tiempo extra. Arsenal también alguna contra aislada más allá de su labor defensivo.

El tiempo extra fue una prolongación del complemento, también sin emociones. PSG fue certero en los penales salvo una ejecución de Nuno Mendes que se encontró con un tapadón de Raya y Arsenal tuvo errores no forzados: Eberechi Eze esperó hasta el final que el arquero se moviera, no lo hizo y sin mirar tiró el balón desviado del palo izquierdo, mientras que Gabriel Magalhaes sacó un remate por arriba del travesaño.

Con esta consagración, el PSG de Luis Enrique agrandó su legado en el fútbol: es el noveno equipo que logró un bicampeonato en la Champions League de toda la historia. Real Madrid (España), Benfica (Portugal), Inter (Italia), Ajax (Países Bajos), Bayern Múnich (Alemania), Liverpool (Inglaterra), Nottingham Forest (Inglaterra), Milan (Italia) son los otros.