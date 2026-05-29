Copa Sudamericana 2026: así quedaron los cruces y el camino de los equipos argentinos

boca river Boca y River podrián enfrentarse en semifinales de la sudamericana.

Por el otro lado del cuadro quedaron Lanús y Tigre. El equipo granate, vigente campeón del torneo, jugará el repechaje ante Cienciano y, si avanza, enfrentará a Botafogo en octavos de final.

Tigre, por su parte, buscará superar a Nacional para luego medirse con Montevideo City Torque. Si ambos equipos argentinos avanzan en sus respectivas llaves, podrían enfrentarse en cuartos de final.

El mecanismo de clasificación para los playoffs se definió según el rendimiento en la fase de grupos. Los mejores terceros de la Libertadores fueron emparejados con los peores segundos de la Sudamericana y así sucesivamente, priorizando la campaña realizada en la etapa inicial de ambos torneos.

Lanus-tigre El Granate y el Matador con chances de enfrentarse en la Copa Sudamericana.

Play off (16avos de final) y octavos de final de la copa sudamericana

Partidos de ida de los dieciseisavos serán el 21, 22 y 23 de julio, haciendo de local bajaron de la Libertadores. Los partidos de vuelta de jugaraán el 28, 29 y 30 de julio.

Por otra parte, los Octavos de final se disputarán a partir del 11 de agosto.

Llave A: Recoleta (Paraguay) vs ganador de Boca Juniors (Argentina) - O’Higgins (Chile)

Recoleta (Paraguay) vs ganador de Boca Juniors (Argentina) - O’Higgins (Chile) Llave B: Atlético Mineiro (Brasil) vs ganador de Sporting Cristal (Perú) - Bragantino (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil) vs ganador de Sporting Cristal (Perú) - Bragantino (Brasil) Llave C: Botafogo (Brasil) vs ganador de Lanús (Argentina) - Cienciano (Perú)

Botafogo (Brasil) vs ganador de Lanús (Argentina) - Cienciano (Perú) LLave D: Olimpia (Paraguay) vs ganador de Independiente Medellín - Vasco da Gama (Brasil)

Olimpia (Paraguay) vs ganador de Independiente Medellín - Vasco da Gama (Brasil) LLave E: River Plate (Argentina) vs ganador de Santa Fe (Colombia) - Caracas (Venezuela)

River Plate (Argentina) vs ganador de Santa Fe (Colombia) - Caracas (Venezuela) Llave F: City Torque (Uruguay) vs ganador de Nacional (Uruguay) - Tigre (Argentina)

City Torque (Uruguay) vs ganador de Nacional (Uruguay) - Tigre (Argentina) Llave G: Macará (Ecuador) vs gaandor de Universidad Central (Venezuela) - Santos (Brasil)

Macará (Ecuador) vs gaandor de Universidad Central (Venezuela) - Santos (Brasil) Llave H: San Pablo (Brasil) vs ganador de Bolívar (Bolivia) - Gremio (Brasil)

El calendario oficial establece que los playoffs comenzarán después del Mundial 2026. Los partidos de ida se jugarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Con el cuadro ya definido, también quedó abierta la posibilidad de una final entre equipos argentinos, ya que River y Boca quedaron en un lado de la llave y Lanús y Tigre en el otro. La grán final en Colombia está prevista para el 21 de noviembre.