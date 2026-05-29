Copa Sudamericana 2026: así quedaron los cruces y el camino de los equipos argentinos

El sorteo de la Conmebol definió el cuadro rumbo a los octavos de final y dejó abierta la posibilidad de un Superclásico en las semifinales del torneo.
La Copa Sudamericana definió este martes sus cruces de playoffs y octavos de final tras el sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay. El cuadro dejó abierta la posibilidad de un Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en semifinales.
River, que avanzó directamente a octavos tras finalizar primero en su grupo, enfrentará al ganador del cruce de repechaje entre Independiente Santa Fe y Caracas FC. El equipo dirigido por Eduardo Coudet quedó ubicado en el mismo sector del cuadro que Boca.
El conjunto xeneize disputará los playoffs luego de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores al perder como local frente a la Universidad Católica de Chile. En esa instancia se medirá con O'Higgins, con la ida en La Bombonera y la revancha en Chile. Si supera la serie, jugará los octavos de final ante Recoleta.
En caso de avanzar, Boca podría cruzarse más adelante con River, que además tendría como posibles rivales posteriores a Independiente Medellín, Vasco da Gama u Olimpia, dependiendo de los resultados de las distintas llaves.
Por el otro lado del cuadro quedaron Lanús y Tigre. El equipo granate, vigente campeón del torneo, jugará el repechaje ante Cienciano y, si avanza, enfrentará a Botafogo en octavos de final.
Tigre, por su parte, buscará superar a Nacional para luego medirse con Montevideo City Torque. Si ambos equipos argentinos avanzan en sus respectivas llaves, podrían enfrentarse en cuartos de final.
El mecanismo de clasificación para los playoffs se definió según el rendimiento en la fase de grupos. Los mejores terceros de la Libertadores fueron emparejados con los peores segundos de la Sudamericana y así sucesivamente, priorizando la campaña realizada en la etapa inicial de ambos torneos.
Partidos de ida de los dieciseisavos serán el 21, 22 y 23 de julio, haciendo de local bajaron de la Libertadores. Los partidos de vuelta de jugaraán el 28, 29 y 30 de julio.
Por otra parte, los Octavos de final se disputarán a partir del 11 de agosto.
El calendario oficial establece que los playoffs comenzarán después del Mundial 2026. Los partidos de ida se jugarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Con el cuadro ya definido, también quedó abierta la posibilidad de una final entre equipos argentinos, ya que River y Boca quedaron en un lado de la llave y Lanús y Tigre en el otro. La grán final en Colombia está prevista para el 21 de noviembre.
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