Los tres momentos importantes de la última fecha de la Premier League

Pep Guardiola se despidió del Manchester City, el Chelsea de Enzo Fernández no logró clasificar a alguna competencia internacional y el Tottenham del Cuti Romero se salvó del descenso.
La Premier League 2025/26 bajó el telón con una jornada de definiciones, despedidas y frustraciones. El mayor momento fue la despedida de Pep Guadiola como entrenador de Manchester City en la caída 2 a 1 frente a Aston Villa en el Etihad Stadium. Los Citizens, ya sin chances de pelear el título, cerraron una década histórica marcada por el ciclo del técnico español. También se despidieron Bernardo Silva y John Stones, dos símbolos de la era.
El City comenzó arriba con un gol de Antoine Semenyo, pero Aston Villa reaccionó en el complemento de la mano de Ollie Watkins, que convirtió por duplicado y le dio el triunfo a los Villanos, clasificados a la próxima Champions. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por la emotiva despedida de Guardiola, que dejó el banco tras diez temporadas y 20 títulos, incluido la tan anhelada Champions League en 2023. “¿Por qué me quieren tanto, qué he hecho yo?”, expresó entre lágrimas el entrenador español durante el homenaje realizado en el campo de juego. “Ha sido un honor ser diez años el entrenador”, agregó quien también tendrá una estatua y una tribuna con su nombre en el estadio.
Por otro lado, en la pelea por la permanencia, Tottenham consiguió el objetivo y seguirá en la Premier League. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi derrotó 1 a 0 a Everton en Londres y evitó el descenso con un gol de Palhinha sobre el cierre del primer tiempo, luego de capturar un rebote dentro del área. Los Spurs terminaron 17°, apenas dos puntos por encima de West Ham, que descendió pese a vencer 3-0 a Leeds United en la última fecha. La tensión se mantuvo hasta el final porque Tottenham dependía de sí mismo, pero cualquier tropiezo podía condenarlo. Cristian “Cuti” Romero, lesionado, estuvo presente en la tribuna acompañando al plantel.
Otro de los golpes de la jornada lo sufrió Chelsea, que perdió 2-1 ante Sunderland y quedó afuera de todas las competencias europeas. Con Enzo Fernández en cancha y como capitán, el equipo de Londres cerró una temporada muy floja, con cambio de entrenador de por medio y finalizó décimo en la tabla. Sunderland, en cambio, coronó un año histórico: volvió esta temporada a la Premier tras ocho años y logró clasificarse a la Europa League.
El cierre ideal fue para Arsenal, que celebró el título con una victoria 2-1 frente a Crystal Palace y recibió el trofeo de campeón tras 22 años de espera. El equipo de Mikel Arteta ya había asegurado la Premier en la fecha anterior, pero coronó la temporada con otro triunfo gracias a los goles de Gabriel Jesús y Noni Madueke.
Arsenal terminó la temporada como el mejor equipo de Inglaterra y cortó una de las sequías más largas de su historia reciente. El conjunto londinense cerró el campeonato con autoridad y todavía sueña con completar un año inolvidable cuando dispute la final de la Champions League frente al PSG, el próximo sábado, partido que dará cierre oficial a la temporada y abrirá la preparación para el Mundial.
1. Arsenal | 85 puntos - Champions League
2. Manchester City | 78 puntos - Champions League
3. Manchester United | 71 puntos - Champions League
4. Aston Villa | 65 puntos - Champions League
5. Liverpool | 60 puntos - Champions League
6. Bournemouth | 57 puntos - Europa League
7. Sunderland | 54 puntos - Europa League
8. Brighton | 53 puntos - Conference League
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