Los tres momentos importantes de la última fecha de la Premier League

El cierre ideal fue para Arsenal, que celebró el título con una victoria 2-1 frente a Crystal Palace y recibió el trofeo de campeón tras 22 años de espera. El equipo de Mikel Arteta ya había asegurado la Premier en la fecha anterior, pero coronó la temporada con otro triunfo gracias a los goles de Gabriel Jesús y Noni Madueke.

Arsenal terminó la temporada como el mejor equipo de Inglaterra y cortó una de las sequías más largas de su historia reciente. El conjunto londinense cerró el campeonato con autoridad y todavía sueña con completar un año inolvidable cuando dispute la final de la Champions League frente al PSG, el próximo sábado, partido que dará cierre oficial a la temporada y abrirá la preparación para el Mundial.

Así quedaron los puestos de clasificación a las copas

1. Arsenal | 85 puntos - Champions League

2. Manchester City | 78 puntos - Champions League

3. Manchester United | 71 puntos - Champions League

4. Aston Villa | 65 puntos - Champions League

5. Liverpool | 60 puntos - Champions League

6. Bournemouth | 57 puntos - Europa League

7. Sunderland | 54 puntos - Europa League

8. Brighton | 53 puntos - Conference League