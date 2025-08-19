Vélez venció 2 a 0 a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez salió furioso con el empuje de su gente en el José Amalfitani. De hecho, el equipo de Guillermo Barros Schelotto protagonizó dos ataques al minuto de juego con remates de Braian Romero y Rodrigo Aliendro que fueron tapados por un defensor o el arquero Helton Leite.

Y esos primeros minutos se extenderían en el tiempo. Vélez atropelló a Fortaleza y se puso en ventaja a los seis minutos gracias a un cabezazo de Maher Carrizo tras un centro perfecto de Elías Gómez. Pese a conseguir la ventaja, el Fortín siguió con su plan ultra ofensivo, arriesgando en busca de liquidar la serie y lo consiguió como esperaba.

El club de Liniers extendió a un 2 a 0 a favor el marcador a los 28 minutos de la primera etapa. Un errático pase de Deyverson estuvo seguido de una recuperación de Jano Gordon y la habilitación para Tomás Galván, quien controló y sacudió un derechazo letal a la red para la explosión del estadio.

El primer tiempo fue tan arrollador de Vélez que Renato Paiva, DT de Fortaleza, realizó tres cambios en el entretiempo. Las modificaciones ayudaron a que el desarrollo sea un poco más parejo: Lucca Prior estrelló un remate desde lejos en el travesaño y Tomás Marchiori tuvo que lucirse en más de una ocasión. El 1 respondió siempre y fue 2-0 de Vélez.

De esta manera, Vélez sacó boleto entre los ocho mejores de la Copa Libertadores y prolongó su buen momento, luego de ganarle 2-1 como local a Independiente por la quinta fecha del Torneo Clausura.