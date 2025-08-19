Las contundentes palabras de Xabi Alonso sobre el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

Alonso fue consultado por los debutantes: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el ex River. Y respondió: “Les he visto que no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar en el Bernabéu. Han tenido una actuación correcta, han jugado serios, no han cometido errores. Los que han iniciado y Franco han dado buena energía, ha sido buena la mezcla con los que ya estaban. Ahora tenemos que preparar para el siguiente. Me quedo con cosas positivas”.

Y, luego, le preguntaron específicamente por Mastantuono. Y ahí los elogios se incrementaron: “Tiene pinta. Ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero tenía muchas ganas y a veces lo anímico y lo emocional pesan más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es una buena noticia que haya hecho su debut”.

Embed Se nota que a Xabi Alonso le gusta Mastantuono



Disfruta del Plan Fútbol con más partidos de LALIGA EA SPORTS, toda LALIGA HYPERMOTION y las ligas europeas | 14,99€/mes | https://t.co/OFe1FpBGjK



https://t.co/lO1BAB9LgJ #LALIGAenDAZN pic.twitter.com/Q4dYo5qUYv — DAZN España (@DAZN_ES) August 19, 2025

Dani Carvajal, referente del Merengue y quien ingresó al campo junto a Mastantuono, también le dedicó palabras elogiosas. “Es un chico con mucha personalidad, quiere el balón, nos puede dar mucho, la verdad. Es muy pronto para hacer una evaluación, con 18 años saltar al Madrid... Me gusta la personalidad que tiene. Es un chico joven, necesita tiempo. Nos complementa mucho a la plantilla”, expresó.

Mastantuono fue ovacionado al ingresar al campo dejando en evidencia el apoyo total y gran expectativa de los hinchas de Real Madrid. Su posicionamiento inicial sobre el sector derecho mostró la intención del cuerpo técnico del Merengue de aprovechar su zurda y su capacidad asociativa.

El argentino pidió el balón, se animó e intentó realizar un caño que no salió, además de lograr asociarse con sus compañeros. Y, sobre el final, estuvo cerca de marcar con un remate que fue tapado por el arquero Sergio Herrera. Mostró rebeldía y ganas de ganarse un lugar en el equipo del club más importante del mundo.