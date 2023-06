Huracán va por Diego Martínez como nuevo entrenador

El entrenador de 44 años con pasado reciente en Tigre, donde logró el ascenso a Primera División y en su primera temporada un subcampeonato en la Copa de la Liga Profesional y la clasificación a la Copa Sudamericana, es el principal candidato que tiene la dirigencia quemera para que reemplace a Battaglia, que dirigió solo nueve partidos y no consiguió triunfos.

Durante la tarde del jueves, los dirigentes de Huracán mantuvieron una reunión con el representante de Martínez para conocer sus pretensiones económicas, y la idea es, en caso de ponerse de acuerdo, que asuma lo antes posible. Mientras tanto, Claudio Cabrera -DT de la Reserva- y Marcelo Broggi -coordinador de Inferiores- se hicieron cargo interinamente del equipo y dirigirán al Globo en el partido del próximo domingo ante Independiente.

Martínez fue la opción que generó consenso entre los principales integrantes de la Comisión Directiva de Huracán y el flamante Secretario Técnico, Daniel 'Trapito' Vega, ídolo de Platense e hincha del Globo. Además, el 'Gigoló' fue el favorito de una lista que incluyó a Carlos Tévez, Javier Sanguinetti, la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, entre otros.

Explotó la interna en Huracán: fuertes declaraciones de Fernando Tobio

En la conferencia de prensa post partido, y justo después de que Sebastián Battaglia comunique que dejaba de ser el entrenador, el capitán del Globo disparó: "Hay pibes de 18, 20 años que están poniendo la cara, mientras que otros por un dolorcito no están dando la cara, eso me molesta un poco".

tobio huracan.avif Fernando Tobio, capitán de Huracán.

La frase habría sido dirigida para Guillermo Soto y Gabriel Gudiño, quienes por lesiones no viajaron a Paraguay. En la mañana del jueves, Gudiño habló en TyC Sports y dijo que "no me sentí aludido por lo que dijo Tobio". Además, aseguró que "tengo un golpe en el pie que no me permite ni parar la pelota, si viajaba no iba a poder jugar" y coincidió "en un 90% con lo que dijo", pero afirmó que "quizás la forma no fue la mejor".

Huracán entrenó en La Quemita ya que no tiene tiempo que perder ni margen de error: en la Liga Profesional está 25° de 28, solo un punto por encima de Banfield y Vélez, que hoy son los dos equipos que jugarían un desempate por no descender. Hubo tareas regenrativas y charlas entre los futbolistas, donde habrían acordado comprometerse al máximo para sacar la situación adelante.