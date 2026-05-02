Independiente le ganó a San Lorenzo y ambos clasificaron a octavos de final

El Rojo venció 2 a 1 al Ciclón en el Nuevo Gasómetro en la última jornada de la primera fase y ambos se metieron en los playoffs del Torneo Apertura.
Independiente le ganó 2 a 1 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y ambos clasificaron a los octavos de final del Torneo Apertura. Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez marcaron los goles del Rojo mientras que Ezequiel Herrera anotó para el Ciclón en la última jornada de la primera fase del campeonato.
Independiente abrió el marcador a los 15 minutos de juego con un pase a la red de Abaldo después de un centro ras de Gutiérrez tras un gran cabezazo de espaldas de Ávalos para la corrida por la derecha. José Devecchi, arquero de San Lorenzo, se tiró e intentó desviar el balón pero terminó entrando con él mismo y todo.
Y, a los ocho minutos del complemento, Independiente invirtió la fórmula: Gutiérrez puso el 2 a 0 después de un pase de Abaldo. Otra vez con los mismos protagonistas, cambiando de roles, en un ataque rápido y directo golpeó el equipo de Gustavo Quinteros.
San Lorenzo descontó a los 26 minutos con un tanto de Ezequiel Herrera, después de un atajada de Rodrigo Rey a Rodrigo Auzmendi. Tras el tanto, el visitante tomó absoluto protagonismo del balón y fue por el empate pero no lo consiguió debido a que le faltó más claridad en los metros finales. Para colmo, Alexis Cuello, delantero del local, vio la roja en el tiempo de descuento.
Independiente le ganó 2 a 1 a San Lorenzo, se recuperó de la derrota con Riestra y quedó quinto de la Zona A del Torneo Apertura. Por su parte, el Ciclón perdió por primera vez en la era de Gustavo Álvarez y avanzará como séptimo a los playoffs del campeonato local.
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