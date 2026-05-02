Independiente le ganó a San Lorenzo y ambos clasificaron a octavos de final

San Lorenzo descontó a los 26 minutos con un tanto de Ezequiel Herrera, después de un atajada de Rodrigo Rey a Rodrigo Auzmendi. Tras el tanto, el visitante tomó absoluto protagonismo del balón y fue por el empate pero no lo consiguió debido a que le faltó más claridad en los metros finales. Para colmo, Alexis Cuello, delantero del local, vio la roja en el tiempo de descuento.

Independiente le ganó 2 a 1 a San Lorenzo, se recuperó de la derrota con Riestra y quedó quinto de la Zona A del Torneo Apertura. Por su parte, el Ciclón perdió por primera vez en la era de Gustavo Álvarez y avanzará como séptimo a los playoffs del campeonato local.