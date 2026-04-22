Ignacio Pussetto se recuperó pero perdió lugar en Independiente y corre desde atrás

El delantero dejó atrás su lesión de rodilla, pero no fue citado en los últimos partidos: la razón es que quedó relegado en la consideración de Gustavo Quinteros.
Ignacio Pussetto ya superó el golpe en la rodilla derecha que lo marginó de varios encuentros en Independiente, pero su situación actual de no estar convocado responde a una decisión futbolística. El delantero no fue convocado en el último partido ante Defensa y Justicia porque quedó relegado en la consideración de Gustavo Quinteros, en un contexto donde el equipo atraviesa cambios en el frente de ataque.
El cordobés había sufrido la lesión a mediados de marzo frente a Instituto, partido en el que fue titular y debió salir en el segundo tiempo. Luego tuvo minutos en la Copa Argentina ante Atenas de Río Cuarto, donde marcó un gol, pero los dolores reaparecieron y lo dejaron afuera del clásico ante Racing. Más tarde volvió a estar disponible e incluso integró el banco frente a Boca.
Sin embargo en ese encuentro no sumó minutos a pesar de que el entrenador realizó variantes en la delantera. La decisión de Quinteros de optar por juveniles de buen rendimiento, como Valdez y Tempone, además del buen presente de Maxi Gutiérrez, en el tramo final dejó en evidencia que Pussetto ya no ocupa un lugar prioritario dentro de las opciones ofensivas, más allá de estar en condiciones físicas de competir.
Su ausencia en la última convocatoria confirmó esa tendencia. El delantero se entrena con normalidad y está a disposición del cuerpo técnico, pero perdió terreno en la rotación. Desde su llegada en 2025, tras su paso por Pumas, disputó 24 partidos y convirtió dos goles, números que no lograron consolidarlo. Con contrato hasta 2027, su continuidad en el equipo dependerá de recuperar protagonismo en los próximos compromisos.
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