Ignacio Pussetto se recuperó pero perdió lugar en Independiente y corre desde atrás

Sin embargo en ese encuentro no sumó minutos a pesar de que el entrenador realizó variantes en la delantera. La decisión de Quinteros de optar por juveniles de buen rendimiento, como Valdez y Tempone, además del buen presente de Maxi Gutiérrez, en el tramo final dejó en evidencia que Pussetto ya no ocupa un lugar prioritario dentro de las opciones ofensivas, más allá de estar en condiciones físicas de competir.