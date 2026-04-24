Torneo Apertura 2026: Independiente, Racing y San Lorenzo afrontan una fecha decisiva en la pelea por los octavos

Para Riestra, en cambio, el panorama es opuesto. El Malevo atraviesa un semestre muy complicado: no ganó todavía en el torneo local, suma apenas siete puntos producto de siete empates y siete derrotas, y está último en la zona sin chances matemáticas de meterse en playoffs. También le costó en su debut internacional por Sudamericana, donde empató con Palestino y cayó frente a Gremio.

Pese al presente adverso, el equipo de Guillermo Duró intentará hacerse fuerte en Bajo Flores y frenar a un Independiente que llega lanzado.

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Ángel Stringa y Gonzalo Flores.

DT: Guillermo Duró.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Lautaro Millán, Maximiliano Gutiérrez o Santiago Montiel; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.

Racing vs. Barracas Central: una final para la Academia

A las 21.30, Racing afrontará en el Cilindro un partido decisivo frente a Barracas Central. El equipo de Gustavo Costas llega presionado, fuera de los puestos de clasificación y sin margen para seguir dejando puntos en el camino.

La Academia atraviesa semanas turbulentas desde la derrota en el clásico con Independiente. Desde entonces apenas consiguió un triunfo, por Sudamericana ante Independiente Petrolero, mientras cayó frente a River y Botafogo, y en la última fecha empató con Aldosivi en un partido que dejó fuertes cuestionamientos internos.

costas racing Racing recibe a Barracas Central en Avellaneda en un duelo directo por la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

Con 19 puntos, Racing está décimo en la Zona B, a una unidad del último puesto de clasificación. La buena noticia es que si gana sus dos partidos restantes dependerá exclusivamente de sí mismo para avanzar, por eso el duelo de esta noche aparece como una verdadera final.

Del otro lado estará Barracas Central, séptimo con 20 puntos y también metido de lleno en la pelea. El equipo de Rubén Darío Insua sabe que un triunfo en Avellaneda lo dejaría muy bien parado rumbo a los octavos. Además, combina su campaña local con la Sudamericana, donde busca acomodarse en su grupo.

Será un cruce directo entre dos equipos separados por apenas un punto y con mucho más que tres unidades en juego.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

DT: Gustavo Costas.

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Facundo Bruera y Norberto Briasco.

DT: Rubén Darío Insua.

Platense vs. San Lorenzo: el Ciclón se juega mucho en Vicente López

También desde las 21.30, Platense y San Lorenzo protagonizarán otro duelo determinante por la Zona A. El Ciclón dejó pasar una gran oportunidad tras igualar con Vélez y ahora está obligado a ganar para llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo.

Ciclon San Lorenzo afronta una final en Vicente López ante Platense con la obligación de ganar para seguir dependiendo de sí mismo.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez suman 19 puntos y llegan en zona de clasificación por diferencia de gol, aunque con margen mínimo. Además tendrán una baja sensible: Luciano Vietto quedó descartado por lesión y estará afuera varias semanas. Con Independiente como próximo rival y Santos por Sudamericana en el horizonte, el partido toma todavía más peso.

Platense tampoco tiene demasiado margen. El histórico triunfo ante Peñarol en Libertadores contrastó con un irregular presente local que lo tiene undécimo con 16 puntos. El equipo de Walter Zunino necesita ganar sus dos partidos y esperar una combinación de resultados para soñar con los playoffs.

El Calamar viene de perder un partidazo ante Central Córdoba y sabe que dejar puntos en casa prácticamente lo dejaría sin chances. San Lorenzo, por su parte, juega una final anticipada.

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina.

DT: Walter Zunino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

DT: Gustavo Álvarez.

Lanús vs. Central Córdoba

Lanús recibirá desde las 19.15 a Central Córdoba en La Fortaleza con la chance de dar un paso decisivo hacia los octavos de final. El equipo de Mauricio Pellegrino llega quinto en la Zona A con 22 puntos y, pese a la caída ante Gimnasia en la fecha pasada, una victoria lo dejaría muy cerca de asegurar la clasificación. Además, el Granate también piensa en la Copa Libertadores, aunque primero buscará hacerse fuerte en casa en un duelo clave.

Central Córdoba, por su parte, llega revitalizado tras el agónico 4-3 sobre Platense, resultado que le permitió cortar una racha adversa y sostener alguna ilusión de pelear por los playoffs. El conjunto santiagueño necesita sumar para seguir con chances y promete darle batalla a un Lanús que no quiere dejar pasar la oportunidad.

Estudiantes (RC) vs. Rosario Central

En Córdoba, Rosario Central visitará a Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de seguir afirmándose en los puestos de clasificación. El Canalla, cuarto en la Zona B con 24 puntos, atraviesa un buen presente y sabe que una victoria puede dejarlo prácticamente en octavos. El equipo de Jorge Almirón además busca sostener su nivel mientras reparte energías con la Copa Libertadores.

Del otro lado, Estudiantes de Río Cuarto necesita reaccionar de manera urgente. Último en la tabla y con una larga racha sin triunfos, el conjunto cordobés afronta una prueba exigente pero también una oportunidad para cambiar su panorama ante uno de los animadores del torneo.