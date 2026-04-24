Independiente tropezó con Riestra

Riestra Independiente



El segundo gol de Riestra

Así llegó el segundo gol. A diez minutos del final, tras un córner desde la derecha ejecutado por Pablo Monje, la pelota quedó en el área luego de un desvío y Pedro Ramírez la empujó de cabeza ante una floja respuesta de Rodrigo Rey.

Riestra 2

El resultado selló una sorpresa en el torneo: Riestra consiguió su primera victoria tras 15 fechas y cortó una racha negativa, mientras que Independiente quedó obligado a definir su clasificación en la última jornada, cuando enfrente a San Lorenzo.

Con una actuación por debajo de lo esperado, el Rojo desperdició una oportunidad clave y ahora deberá reaccionar si quiere seguir en carrera.

Síntesis del partido:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Mariano Bracamonte, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Antony Alonso; Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutierrez, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 13m Mariano Bracamonte (R).

Goles en el segundo tiempo: 35m Pedro Ramírez (R).

Cambios en el segundo tiempo: 20m Felipe Tempone por Montiel (I); Lautaro Millán por M. Pérez (I); 22m Nicolás Watson por Bracamonte (R); Gabriel Obredor por Herrera (R); 37m Rodrigo Sayavedra por P. Ramírez (R); Gonzalo Flores por Smarra (R); 42m Facundo Valdéz por Abaldo (I); Milton Valenzuela por Zabala (I); 47m Ángel Stringa por Alonso (R).

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.