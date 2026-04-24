Independiente tropezó con Riestra

Independiente perdió 2 a 0 en el Guillermo Laza y dejó pasar la chance de asegurar su lugar en los playoffs. El Malevo logró su primer triunfo en el torneo.
Independiente sufrió una dura derrota por 2 a 0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, y dejó pasar la oportunidad de asegurar su lugar en los playoffs.
El equipo de Avellaneda llegaba con la posibilidad concreta de sellar su clasificación, pero se encontró con un rival ordenado y efectivo. A los 14 minutos del primer tiempo, el conjunto local sorprendió con un pelotazo largo de Ignacio Arce que desnudó falencias defensivas del Rojo. Tras una serie de rebotes, Mariano Bracamonte aprovechó y abrió el marcador.
El gol tempranero condicionó el desarrollo del partido. Independiente tuvo dificultades para generar juego y apenas inquietó con algunas situaciones aisladas. La más clara surgió tras un error del propio Arce, quien luego se recuperó ante Matías Abaldo para sostener la ventaja.
El planteo de los dirigidos por Guillermo Duró fue claro: orden defensivo, líneas compactas y apuesta al contraataque. En el complemento, el trámite no cambió demasiado. El Rojo mostró imprecisiones y apuro, mientras que Riestra manejó los tiempos y apostó a lastimar en cada pelota parada.
Así llegó el segundo gol. A diez minutos del final, tras un córner desde la derecha ejecutado por Pablo Monje, la pelota quedó en el área luego de un desvío y Pedro Ramírez la empujó de cabeza ante una floja respuesta de Rodrigo Rey.
El resultado selló una sorpresa en el torneo: Riestra consiguió su primera victoria tras 15 fechas y cortó una racha negativa, mientras que Independiente quedó obligado a definir su clasificación en la última jornada, cuando enfrente a San Lorenzo.
Con una actuación por debajo de lo esperado, el Rojo desperdició una oportunidad clave y ahora deberá reaccionar si quiere seguir en carrera.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Mariano Bracamonte, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Antony Alonso; Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutierrez, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Goles en el primer tiempo: 13m Mariano Bracamonte (R).
Goles en el segundo tiempo: 35m Pedro Ramírez (R).
Cambios en el segundo tiempo: 20m Felipe Tempone por Montiel (I); Lautaro Millán por M. Pérez (I); 22m Nicolás Watson por Bracamonte (R); Gabriel Obredor por Herrera (R); 37m Rodrigo Sayavedra por P. Ramírez (R); Gonzalo Flores por Smarra (R); 42m Facundo Valdéz por Abaldo (I); Milton Valenzuela por Zabala (I); 47m Ángel Stringa por Alonso (R).
Estadio: Guillermo Laza.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: José Carreras.
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