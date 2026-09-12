El Vasco Arruabarrena destacó el recambio de Boca y ya apunta a San Pablo

El técnico valoró la respuesta de los jugadores que tuvieron su oportunidad en el triunfo contra Central Córdoba 3 a 1. También se mostró confiado para la revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El DT Rodolfo Arruabarrena quedó conforme con la respuesta que encontró en el equipo alternativo que Boca presentó ante Central Córdoba. El Xeneize ganó 3 a 1 y el Vasco pudo darle descanso a varios de sus habituales titulares antes de la revancha con San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
“Para mí es importante tener alternativas. Se los dije a ellos, saben que necesito de todos”, sostuvo el entrenador, que destacó el rendimiento de los jugadores que tuvieron una oportunidad. “Un jugador necesita demostrarle al técnico, y hoy han aprovechado la oportunidad”, agregó.
Uno de los grandes protagonistas fue Ángel Romero, autor de dos goles. Arruabarrena valoró el trabajo del paraguayo durante el tiempo que tuvo que esperar para volver a jugar y resaltó su profesionalismo. “No tuvo muchos minutos, se rompió el c... entrenando y hoy tuvo esos minutos y los aprovechó”, afirmó.
Arruabarrena elogió también al ecuatoriano Enner Valencia, que marcó su primer gol con la camiseta de Boca y, según su análisis, mostró una mejoría física. Incluso, celebró el debut de Rodrigo Bacidalupe, goleador de la Reserva, y destacó el aporte de los juveniles: “Demostraron tener hambre de cara al futuro”.
Pese al triunfo, el DT hizo una autocrítica y lamentó que Boca no pudiera terminar con el arco en cero. “Me hubiese gustado terminar 3-0, es el alma de defensor que tengo”, reconoció. De todos modos, resaltó que el equipo tuvo “muchos minutos de buen juego” y que aparecieron variantes importantes para lo que viene.
Ahora, el objetivo está puesto en San Pablo. Boca viajará a Brasil para disputar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el entrenador sabe que será una prueba diferente. “A Brasil iremos todos, sabemos que es un partido duro. Jugaremos en una cancha amplia y esperemos poder clasificar”, afirmó el Vasco, que avisó: “Somos Boca y tenemos que tratar de ganar con nuestras armas”.
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