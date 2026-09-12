El Vasco Arruabarrena destacó el recambio de Boca y ya apunta a San Pablo

Pese al triunfo, el DT hizo una autocrítica y lamentó que Boca no pudiera terminar con el arco en cero. “Me hubiese gustado terminar 3-0, es el alma de defensor que tengo”, reconoció. De todos modos, resaltó que el equipo tuvo “muchos minutos de buen juego” y que aparecieron variantes importantes para lo que viene.

Ahora, el objetivo está puesto en San Pablo. Boca viajará a Brasil para disputar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el entrenador sabe que será una prueba diferente. “A Brasil iremos todos, sabemos que es un partido duro. Jugaremos en una cancha amplia y esperemos poder clasificar”, afirmó el Vasco, que avisó: “Somos Boca y tenemos que tratar de ganar con nuestras armas”.