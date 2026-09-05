Con un doblete de Vombergar, Aldosivi venció a Banfield y cortó una racha de 23 partidos

La apertura llegó a los 33 minutos. Castro cabeceó en el segundo palo un centro enviado desde la derecha y la pelota se desvió en Renzo Malanca, quien terminó marcando en contra para establecer el 1-0.

El local no se conformó y volvió a golpear antes del descanso. Martín García recuperó sobre la derecha, combinó con Vombergar y recibió la devolución antes de lanzar el centro. El ex San Lorenzo apareció en el área y, con un preciso cabezazo, puso el 2-0.

Vombergar apagó la reacción

Banfield intentó cambiar la historia apenas iniciado el complemento. Tras una mano de Joaquín Pombo sancionada a instancias del VAR, Matías Hernández convirtió de penal a los 5 minutos y redujo la diferencia.

El descuento podía convertirse en una prueba difícil para un Aldosivi golpeado por tantos meses sin victorias. Sin embargo, el Tiburón respondió inmediatamente y evitó que aparecieran las dudas.

Apenas un minuto y medio después, Anso realizó una buena maniobra por el centro y abrió hacia Tomás Fernández. El ex Boca envió el centro y nuevamente apareció Vombergar, que ganó de arriba y estableció el definitivo 3-1.

El segundo tanto del delantero resultó decisivo. Aldosivi no se replegó para defender la diferencia y siguió buscando el arco rival, incluso con oportunidades para ampliar el marcador. Banfield, en cambio, perdió claridad con el correr de los minutos y no consiguió volver a ponerse en partido.

El pitazo final desató el festejo contenido durante meses. Aldosivi cortó una serie de 23 encuentros sin triunfos, sumó por primera vez de a tres en el Clausura y logró reducir a siete puntos la diferencia con Deportivo Riestra en la pelea por la permanencia.

La situación continúa siendo complicada y el camino será largo, pero el equipo marplatense encontró ante Banfield una señal para ilusionarse. En el debut de Sanguinetti y con Vombergar como goleador, el Tiburón volvió a ganar y mantiene viva la esperanza de quedarse en Primera.