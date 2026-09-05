Con un doblete de Vombergar, Aldosivi venció a Banfield y cortó una racha de 23 partidos

Aldosivi derrotó 3-1 al Taladro en Mar del Plata y consiguió su primera victoria del certamen, además de terminar con una racha de 23 encuentros sin ganar.
Aldosivi finalmente tuvo su desahogo. Después de 23 partidos sin victorias en la Liga Profesional, el conjunto marplatense derrotó 3-1 a Banfield en el estadio José María Minella por la octava fecha del Torneo Clausura y consiguió su primer triunfo del certamen.
Andrés Vombergar, con un doblete, fue la gran figura de una tarde que renovó las esperanzas del Tiburón en la lucha por la permanencia.0
La victoria también marcó un auspicioso estreno para Javier Sanguinetti como entrenador. Su equipo fue superior durante buena parte del encuentro y mostró especialmente del medio hacia adelante una versión que pocas veces había conseguido exhibir durante el año.
Con Lucas Castro como conductor, Felipe Anso generando peligro por izquierda y Vombergar como referencia ofensiva, Aldosivi comenzó a acumular situaciones frente al arco defendido por el Ruso Rodríguez.
La apertura llegó a los 33 minutos. Castro cabeceó en el segundo palo un centro enviado desde la derecha y la pelota se desvió en Renzo Malanca, quien terminó marcando en contra para establecer el 1-0.
El local no se conformó y volvió a golpear antes del descanso. Martín García recuperó sobre la derecha, combinó con Vombergar y recibió la devolución antes de lanzar el centro. El ex San Lorenzo apareció en el área y, con un preciso cabezazo, puso el 2-0.
Banfield intentó cambiar la historia apenas iniciado el complemento. Tras una mano de Joaquín Pombo sancionada a instancias del VAR, Matías Hernández convirtió de penal a los 5 minutos y redujo la diferencia.
El descuento podía convertirse en una prueba difícil para un Aldosivi golpeado por tantos meses sin victorias. Sin embargo, el Tiburón respondió inmediatamente y evitó que aparecieran las dudas.
Apenas un minuto y medio después, Anso realizó una buena maniobra por el centro y abrió hacia Tomás Fernández. El ex Boca envió el centro y nuevamente apareció Vombergar, que ganó de arriba y estableció el definitivo 3-1.
El segundo tanto del delantero resultó decisivo. Aldosivi no se replegó para defender la diferencia y siguió buscando el arco rival, incluso con oportunidades para ampliar el marcador. Banfield, en cambio, perdió claridad con el correr de los minutos y no consiguió volver a ponerse en partido.
El pitazo final desató el festejo contenido durante meses. Aldosivi cortó una serie de 23 encuentros sin triunfos, sumó por primera vez de a tres en el Clausura y logró reducir a siete puntos la diferencia con Deportivo Riestra en la pelea por la permanencia.
La situación continúa siendo complicada y el camino será largo, pero el equipo marplatense encontró ante Banfield una señal para ilusionarse. En el debut de Sanguinetti y con Vombergar como goleador, el Tiburón volvió a ganar y mantiene viva la esperanza de quedarse en Primera.
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