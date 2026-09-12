Torneo Clausura: River visita a Atlético Tucumán en busca meterse en los playoffs

El equipo de Leonardo Ponzio va por su tercera victoria consecutiva ante el Decano, que marcha cuarto en la Zona B. El Millonario viene de ganarle a Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza.
River tendrá este sábado una nueva oportunidad para acercarse a los puestos de clasificación del Torneo Clausura. Desde las 17.30, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio visitará a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha de la Zona B.
El Millonario llega en levantada después de conseguir dos triunfos consecutivos, ante Banfield e Independiente Rivadavia. Con 10 puntos, ocupa el décimo lugar de su zona, pero está apenas a una unidad de los puestos que permiten avanzar a los playoffs del campeonato. Por eso, una nueva victoria le permitiría dar un paso importante en la pelea por la clasificación.
Atlético Tucumán, en cambio, aparece mejor ubicado. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni suma 13 puntos y está cuarto, luego de conseguir un importante triunfo por 2-1 ante Racing en Avellaneda. Además, acumula cinco partidos sin derrotas y buscará aprovechar su localía para mantenerse entre los puestos de privilegio.
Sin embargo, el Decano arrastra una particularidad: no gana como local desde el 20 de marzo, cuando derrotó a Gimnasia. River intentará aprovechar esa racha para volver a Buenos Aires con tres puntos.
Ponzio mantendría por tercer partido consecutivo la misma base titular. La principal modificación estará en el mediocampo debido a la ausencia de Aníbal Moreno por lesión. Su lugar será ocupado por Fausto Vera, mientras que Tobías Andrada también formará parte de la mitad de la cancha.
La probable formación de River es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Por el lado del local, Falcioni pondría a: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
El antecedente más reciente entre ambos equipos terminó con triunfo de Atlético Tucumán. En mayo, por la novena fecha postergada del Torneo Apertura, el Decano se impuso 1-0 en el Monumental con un gol de Renzo Tesuri.
El encuentro comenzará a las 17.30 y será arbitrado por Andrés Gariano, quien estará acompañado por Pablo González y José Castelli como asistentes. Joaquín Gil será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR y Carla López será la AVAR.
El partido podrá verse en vivo por TNT Sports Premium, dentro del Pack Fútbol. También estará disponible a través de Flow, DIRECTV GO y Telecentro Play.
En el historial disputado en Tucumán, River tiene ventaja: de los 11 partidos jugados en el Monumental José Fierro, ganó cuatro, Atlético Tucumán se impuso en dos y hubo cinco empates.
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