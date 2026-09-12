Torneo Clausura: River visita a Atlético Tucumán en busca meterse en los playoffs

Las formaciones de River y Atlético Tucumán

Ponzio mantendría por tercer partido consecutivo la misma base titular. La principal modificación estará en el mediocampo debido a la ausencia de Aníbal Moreno por lesión. Su lugar será ocupado por Fausto Vera, mientras que Tobías Andrada también formará parte de la mitad de la cancha.

La probable formación de River es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Por el lado del local, Falcioni pondría a: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

El antecedente más reciente entre ambos equipos terminó con triunfo de Atlético Tucumán. En mayo, por la novena fecha postergada del Torneo Apertura, el Decano se impuso 1-0 en el Monumental con un gol de Renzo Tesuri.

Hora, árbitro y TV

El encuentro comenzará a las 17.30 y será arbitrado por Andrés Gariano, quien estará acompañado por Pablo González y José Castelli como asistentes. Joaquín Gil será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR y Carla López será la AVAR.

El partido podrá verse en vivo por TNT Sports Premium, dentro del Pack Fútbol. También estará disponible a través de Flow, DIRECTV GO y Telecentro Play.

En el historial disputado en Tucumán, River tiene ventaja: de los 11 partidos jugados en el Monumental José Fierro, ganó cuatro, Atlético Tucumán se impuso en dos y hubo cinco empates.