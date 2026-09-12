Estudiantes le ganó a Platense con un golazo agónico de Guido Carrillo

Estudiantes se impuso 2-1 en La Plata por la novena fecha del Torneo Clausura. Gaich abrió el marcador, Mainero igualó para el Calamar y Carrillo desató el festejo.
Estudiantes consiguió un triunfo tan sufrido como importante en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi. El equipo platense derrotó 2-1 a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura gracias a un golazo de Guido Carrillo a los 46 minutos del segundo tiempo.
El encuentro era clave para dos equipos que necesitaban sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs del Grupo A y que, además, tienen la cabeza puesta en la Copa Libertadores.
Con compromisos internacionales por delante, ambos entrenadores decidieron realizar modificaciones en sus formaciones. Estudiantes presentó una mayor rotación, mientras que Platense mantuvo a varios de sus habituales titulares.
El Pincha golpeó primero. Adrián Gaich apareció dentro del área para lanzarse y empujar un centro de Edwin Cetré, estableciendo la ventaja para el conjunto local.
Sin embargo, la alegría duró poco. A los 24 minutos, Guido Mainero sacó un potente remate que superó a Fabricio Iacovich y puso el 1-1. A partir de allí, el desarrollo se volvió equilibrado y ninguno consiguió imponer condiciones antes del descanso.
En el complemento, Eduardo “Cacique” Medina decidió apostar fuerte y mandó a la cancha a varios titulares, entre ellos Joaquín Correa y Carrillo. Los cambios le dieron mayor peso ofensivo a Estudiantes, que comenzó a acercarse con más peligro y obligó a intervenir al arquero Juan Pablo Cozzani.
Cuando el empate parecía definitivo, llegó la explosión en UNO. A los 90+1 minutos, Carrillo conectó de volea una pelota dentro del área y sacó un bombazo que ingresó junto al primer palo para establecer el 2-1 y desatar el festejo de los hinchas.
No hubo tiempo para la reacción de Platense. Con la victoria, Estudiantes llegó a los 10 puntos y quedó cerca de los ocho primeros de la Zona A. Además, alcanzó las 42 unidades en la Tabla Anual y se ubicó a tres puntos del último puesto de clasificación a la próxima Copa Libertadores.
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