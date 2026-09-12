Estudiantes le ganó a Platense con un golazo agónico de Guido Carrillo

El Pincha golpeó primero. Adrián Gaich apareció dentro del área para lanzarse y empujar un centro de Edwin Cetré, estableciendo la ventaja para el conjunto local.

El empate de Platense

Sin embargo, la alegría duró poco. A los 24 minutos, Guido Mainero sacó un potente remate que superó a Fabricio Iacovich y puso el 1-1. A partir de allí, el desarrollo se volvió equilibrado y ninguno consiguió imponer condiciones antes del descanso.

En el complemento, Eduardo “Cacique” Medina decidió apostar fuerte y mandó a la cancha a varios titulares, entre ellos Joaquín Correa y Carrillo. Los cambios le dieron mayor peso ofensivo a Estudiantes, que comenzó a acercarse con más peligro y obligó a intervenir al arquero Juan Pablo Cozzani.

El gol de Carrillo

Cuando el empate parecía definitivo, llegó la explosión en UNO. A los 90+1 minutos, Carrillo conectó de volea una pelota dentro del área y sacó un bombazo que ingresó junto al primer palo para establecer el 2-1 y desatar el festejo de los hinchas.

No hubo tiempo para la reacción de Platense. Con la victoria, Estudiantes llegó a los 10 puntos y quedó cerca de los ocho primeros de la Zona A. Además, alcanzó las 42 unidades en la Tabla Anual y se ubicó a tres puntos del último puesto de clasificación a la próxima Copa Libertadores.