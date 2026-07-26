Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán igualaron sin goles en el José Fierro

El Decano y la Lepra de Mendoza empataron 0 a 0 en un duelo discreto en el Monumental José Fierro por la primera fecha del Torneo Clausura.
En un partido discreto, Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia empataron 0 a 0 en el Monumental José Fierro por la primera fecha del Torneo Clausura. El Decano sumó un punto con sabor a poco al ser local, mientras que el conjunto mendocino se fue mejor por el valor de sumar de visitante y más teniendo la Copa Libertadores como prioridad.
El partido fue de bajo vuelo, con pocas ocasiones de gol por un discreto juego colectivo y ningún desequilibrio individual. El club mendocino, que está atravesando el mejor momento de su historia, extrañó a Sebastián Villa, quien ya tuvo su reestreno en Boca frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Los dos equipos quedaron en deuda en el funcionamiento ofensivo. Los defensores le ganaron a la generación de fútbol bastante discreta en ambas áreas. De hecho, el local tuvo apenas un remate al arco y el visitante tres, sí solamente cuatro tiros entre los tres palos.
Con este resultado, Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia iniciaron el Torneo Clausura sumando un punto, pero les queda pendiente el triunfo en este certamen. Por la próxima jornada, la Lepra de Mendoza recibirá este jueves, desde las 19, a Huracán, mientras que el Decano, el mismo día a partir de las 21.15, visitará a Central Córdoba.
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