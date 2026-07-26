Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán igualaron sin goles en el José Fierro

El Decano y la Lepra de Mendoza empataron 0 a 0 en un duelo discreto en el Monumental José Fierro por la primera fecha del Torneo Clausura.

En un partido discreto, Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia empataron 0 a 0 en el Monumental José Fierro por la primera fecha del Torneo Clausura. El Decano sumó un punto con sabor a poco al ser local, mientras que el conjunto mendocino se fue mejor por el valor de sumar de visitante y más teniendo la Copa Libertadores como prioridad.