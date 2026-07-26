La preocupante racha negativa que estiró River tras el golpazo ante Barracas por el estreno del Clausura

Otamendi hizo su estreno con la camiseta de River.

Sin embargo, la caída por 1-0 nubló toda la fiesta. Fue inesperada, por la localía y por el rival, pero otra vez dejó al Chacho Coudet en la cuerda floja. Cabe destacar que 15 futbolistas ya fueron apartados y cinco llegaron para reforzar un plantel que desde afuera parece engrosado y que no pudo demostrar nada en dos partidos. La cachetada del sábado los llevó a suspender la conferencia de prensa y, salvo Otamendi, el único que dio una contundente declaración, nadie enfrentó a los periodistas. Si bien el DT no podía hacerlo porque estaba suspendido, Ariel Broggi -su ayudante de campo y el encargado de dirigir anoche- no quiso hacerlo.