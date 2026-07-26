La preocupante racha negativa que estiró River tras el golpazo ante Barracas por el estreno del Clausura

El Guapo sorprendió con un triunfazo 1-0 por la primera fecha y no sólo enmudeció al Monumental, sino que dejó al Millonario con un desalentador período que acumula 20 meses.
El comienzo del segundo semestre no se dio como esperaba Eduardo Coudet, que tenía la ilusión de levantarse de la final perdida con Belgrano en el Apertura y de la tremenda derrota frente a Aldosivi que lo dejó afuera de la Copa Argentina en 16avos. Los refuerzos aún no fueron útiles y volvió a iniciar con el pie izquierdo: cayó ante Barracas por el estreno del Clausura en el Monumental y estiró una racha negativa que preocupa de cara a lo que viene.
La noche de este sábado prometía ser emocionante: homenajear a varios de los exRiver en su cancha que volvieron a vestir la camiseta del club, como Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, darle la esperada bienvenida a Nicolás Otamendi, recién llegado de la Copa del Mundo junto a Gonzalo Montiel y aplaudir al flamante refuerzo Ángel Correa, que también debutó anoche.
Sin embargo, la caída por 1-0 nubló toda la fiesta. Fue inesperada, por la localía y por el rival, pero otra vez dejó al Chacho Coudet en la cuerda floja. Cabe destacar que 15 futbolistas ya fueron apartados y cinco llegaron para reforzar un plantel que desde afuera parece engrosado y que no pudo demostrar nada en dos partidos. La cachetada del sábado los llevó a suspender la conferencia de prensa y, salvo Otamendi, el único que dio una contundente declaración, nadie enfrentó a los periodistas. Si bien el DT no podía hacerlo porque estaba suspendido, Ariel Broggi -su ayudante de campo y el encargado de dirigir anoche- no quiso hacerlo.
Y acá viene el dato lapidario que, de ahora en más, revertirlo debe convertirse en el objetivo principal: desde noviembre de 2024, el Millonario no da vuelta un resultado luego de recibir el primer gol. Sí, 20 meses sin levantar cabeza cuando el rival golpea primero y el Chacho aún no pudo cambiar esta estadística que se acumula desde la dirección técnica de Marcelo Gallardo.
En casi dos años, River empezó con el marcador abajo en 26 oportunidades y todas finalizaron con un resultado desfavorable. Fueron 18 derrotas y sólo ocho empates que, al menos, le sumaron un punto. La última vez que se repuso fue el 6 de noviembre de 2024 ante Instituto en Córdoba en un partido que terminó 3 a 2 para el Millonario.
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