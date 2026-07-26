Boca debuta contra Riestra en el torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El dato que destaca en este encuentro es que será la primera visita de Boca al Guillermo Laza desde el ascenso del Malevo en 2023. Mientras que en 2025 no se cruzaron por estar en diferentes zonas, los únicos dos partidos se jugaron en la Bombonera, con un saldo positivo para los locales: empate 1 a 1 por la Liga Profesional 2024 y 1-0 en el debut del Apertura 2026.

Posibles formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 19:30.

TV: ESPN Premium.