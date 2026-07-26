Boca debuta contra Riestra en el torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Rodolfo Arruabarrena jugará por primera vez en el estadio Guillermo Laza y buscará golpear de visitante para iniciar con el pie derecho el segundo semestre del año. Todo lo que tenés que saber.
Boca visitará este domingo a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza por la primera fecha el Torneo Clausura 2026 bajo el arbitraje de Hernán Mastrángelo. El equipo de Rodolfo Arruabarrena arrancó el segundo semestre con una sonrisa: clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina gracias al 2-0 ante Sarmiento y se quedó con el triunfo en la ida de los playoffs ante O'Higgins para soñar con los octavos de la Copa Sudamericana. Ahora, pondrá primera en el campeonato local para continuar con esta buena racha. Todo lo que tenés que saber sobre el partido que iniciará a las 19.30 y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.
Arrancar con un triunfo es clave. Si bien quedan 15 fechas por delante, el objetivo no es sólo clasificar entre los ocho para disputar los playoffs, sino asegurar el 2027 participando en la Copa Libertadores, torneo que lo tuvo a maltraer con un corto período este año y lo sentenció a la Sudamericana: Universidad Católica fue su verdugo. Por eso, el conjunto xeneize mira directamente la tabla anual, en la que los primeros tres clasifican. Además, el que finalice como líder -actualmente se encuentra Independiente Rivadavia- sumará un título como "Campeón de Liga", una novedad que benefició a Rosario Central en 2025.
Para enfrentar al siempre difícil Malevo, el Vasco realizará algunos cambios teniendo en cuenta el compromiso importante del próximo jueves en el cruce decisivo ante los chilenos: cuidaría a Dylan Gorosito e ingresaría Malcom Braida en su lugar, Di Lollo respaldará el puesto de Nicolás Figal, Alan Velasco reemplazará a Sebastián Villa y Santiago Ascacíbar cuidaría el medio comandado por Leandro Paredes, a quien el entrenador obligó a descansar tras haber jugado la final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina y el duelo por Copa Sudamericana en un lapso de cuatro días.
En frente está Riestra, que se puso a la carga para mejorar un primer semestre para el olvido: finalizó último en la Zona A del Apertura, quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y celebró apenas ¡tres victorias! en seis meses. Estos flojos resultados despidieron a Gustavo Benítez de su cargo. Ahora, también fue con el pie derecho para cambiar la cara y, de la mano de Guillermo Duró, el Malevo eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales tras igualar 1 a 1 en los 90'.
El dato que destaca en este encuentro es que será la primera visita de Boca al Guillermo Laza desde el ascenso del Malevo en 2023. Mientras que en 2025 no se cruzaron por estar en diferentes zonas, los únicos dos partidos se jugaron en la Bombonera, con un saldo positivo para los locales: empate 1 a 1 por la Liga Profesional 2024 y 1-0 en el debut del Apertura 2026.
Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Estadio: Guillermo Laza
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
VAR: Lucas Novelli.
Hora: 19:30.
TV: ESPN Premium.
comentar