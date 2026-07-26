Lanús fue más que San Lorenzo y ganó en La Fortaleza

Sin embargo, cuando Lanús dominaba con claridad, el equipo de Néstor Gorosito estuvo muy cerca de abrir el marcador. A los 15 minutos, Alexis Cuello combinó con Facundo Gulli y, tras un rebote de Nahuel Losada, definió cruzado, pero la pelota pegó en el palo. Instantes después, el propio Cuello volvió a probar desde afuera del área y su potente remate impactó en el ángulo, dejando al Ciclón a centímetros del gol.

Lanús recuperó el control

Esas acciones le permitieron equilibrar momentáneamente el trámite, aunque Lanús recuperó rápidamente el control. Sobre los 30 minutos, Gill volvió a convertirse en figura al taparle un mano a mano a Agustín Besozzi y, poco después, repitió ante un nuevo intento de Carrera.

El complemento mostró nuevamente a un Lanús dominante. Con el ingreso de Dylan Aquino, el conjunto del Sur ganó profundidad y comenzó a generar cada vez más peligro sobre el arco azulgrana.

La insistencia tuvo premio a los 20 minutos del segundo tiempo. Tras una desatención de la defensa visitante, Yoshan Valois apareció en el área para definir con precisión y establecer el 1-0 que reflejaba lo ocurrido en el campo de juego.

Lejos de conformarse, el Granate siguió buscando ampliar la diferencia. Allan Wlk estuvo cerca con un cabezazo y luego Felipe Peña Biafore también exigió a Gill, que volvió a responder con solvencia para mantener con vida a su equipo.

San Lorenzo, en cambio, nunca logró encontrar respuestas futbolísticas. El conjunto de Gorosito perdió claridad en la elaboración, dependió casi exclusivamente de centros y pelotas detenidas y apenas generó peligro con un cabezazo de Mauricio Cardillo que encontró una buena intervención de Losada.

El tramo final mostró a un Lanús manejando el partido con inteligencia, administrando la ventaja y sin pasar mayores sobresaltos frente a un rival que nunca encontró el camino hacia el empate.

Con una actuación convincente, el Granate sumó sus primeros tres puntos del campeonato y dejó señales alentadoras para el inicio del semestre. San Lorenzo, por su parte, deberá corregir rápidamente su funcionamiento colectivo si pretende ser protagonista en el Clausura, ya que en su debut mostró pocas respuestas futbolísticas y sufrió una derrota que pudo haber sido aún más amplia de no ser por las atajadas de Orlando Gill.