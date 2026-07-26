Dani Olmo desmintió al Ratón Ayala y no aceptó su disculpa tras la agresión en la final

El campeón del mundo expresó: "Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad".
La final del Mundial 2026, en la que España se impuso 1 a 0 a Argentina en el tiempo extra con un gol de Ferran Torres, terminó en una batalla campal escandalosa. Roberto Ayala, asistente técnico de Scaloni, agredió a Dani Olmo y en las últimas horas le pidió disculpas pero el español desmintió su versión y no aceptó al no verle arrepentimiento.
En una entrevista con el Diari de Terrassa, Olmo rechazó la versión de Ayala, quien había lamentado su accionar, pero mencionó que respondió a un comentario del mediocampista español. "Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad", expresó el futbolista de Barcelona.
Además, el volante ofensivo negó haber provocado al exdefensor argentino. "No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", afirmó.
Olmo también fue consultado por la responsabilidad que tienen los futbolistas como referentes para las nuevas generaciones y destacó la importancia del comportamiento dentro de la cancha. "Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento", sostuvo.
Por último, el campeón del mundo prefirió poner el foco en el logro deportivo y dejar atrás la controversia. "La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", concluyó.
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