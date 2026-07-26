Dani Olmo desmintió al Ratón Ayala y no aceptó su disculpa tras la agresión en la final

Olmo también fue consultado por la responsabilidad que tienen los futbolistas como referentes para las nuevas generaciones y destacó la importancia del comportamiento dentro de la cancha. "Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento", sostuvo.

Por último, el campeón del mundo prefirió poner el foco en el logro deportivo y dejar atrás la controversia. "La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", concluyó.