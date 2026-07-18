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Inglaterra le gana 5-4 a Francia y por el tercer puesto del Mundial 2026

Mbappé, por duplicado, Barcola Y Dembele descontaron para Francia, que llegó a ponerse a un gol del empate ante Inglaterra, que volvió a estirar la ventaja con el hat-trick de Saka.

Inglaterra vence 5-3 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 gracias a los goles de Declan Rice, Ezri Konsa y el Hat-trick de Bukayo Saka , más los descuentos de Mbappé por duplicado y Barcola. En el Estadio Miami, los ingleses buscan cerrar su participación en la Copa del Mundo con una victoria y la medalla de bronce, luego de haber caído en semifinales ante Argentina, mientras que los franceses intentan remontar tras la derrota sufrida frente a España.

85 Minutos - ¡Gol de INGLATERRA!

Cuando Francia se ilusionaba con la remontada, apareció nuevamente Bukayo Saka. El delantero inglés convirtió su hat-trick y marcó el 5-3 para Inglaterra, que vuelve a tomar aire en un partidazo ante los franceses.

65 Minutos - ¡Gol de FRANCIA!

Volvió a aparecer Kylian Mbappé. El delantero francés marcó el 4-3 ante Inglaterra y dejó a su equipo a un solo gol del empate. Además, con este tanto, estiró a dos la diferencia sobre Lionel Messi en la pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026.

53 Minutos - !Gol de FRANCIA!

Reaccionó Francia, Barcola descontó para el 4-2 y volvió a meterse en partido.

47 Minutos - !Gol de FRANCIA!

Apareció Kilian Mbappe para descontar y ser, por ahora, el máximo goleador del Mundial 2026.

45 Minutos - !GOLEA INGLATERRA!

Bukayo Saka volvió a sacar provecho de las enormes ventajas que dio la defensa francesa y definió con categoría para convertir el 4-0 de Inglaterra en el cierre del primer tiempo.

36 Minutos - ¡Gol de INGLATERRA!

La tercera fue la vencida para Bukayo Saka. Tras una serie de rebotes dentro del área, el extremo inglés capturó la pelota y definió con precisión para convertir el 3-0 y sentenciar una primera parte arrolladora de Inglaterra.

18 Minutos - ¡Gol de INGLATERRA!

Tras un gran envío de Declan Rice, Ezri Konsa apareció por el segundo palo y conectó un certero cabezazo para estirar la diferencia y marcar el 2-0 ante Francia.

3 Minutos - ¡Gol de INGLATERRA!

Declan Rice recuperó la pelota en campo rival, avanzó sin oposición y sacó un potente derechazo desde media distancia que dejó sin chances al arquero francés para marcar el 1-0.

¡Comenzó el partido!

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