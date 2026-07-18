Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

La superioridad inglesa se mantuvo durante toda la primera mitad. Bukayo Saka fue la gran figura: marcó el 3-0 a los 36 minutos tras una serie de rebotes y volvió a convertir antes del descanso para sellar el 4-0 que parecía liquidar la historia, salvo algún muy optimista por el rival.

Sin embargo, el segundo tiempo cambió completamente el desarrollo. Francia salió con otra actitud y encontró una reacción inesperada. Kylian Mbappé descontó a los 47 minutos, Bradley Barcola marcó el 4-2 a los 53' y el delantero del Real Madrid volvió a aparecer a los 65' para dejar a su equipo a un solo gol del empate.

Cuando Francia buscaba una remontada histórica, Inglaterra volvió a golpear para su tranquilidad. A los 86 minutos, Bukayo Saka convirtió de penal, completó su hat-trick y puso el 5-3 para los británicos. Y como si fuera poco el cierre fue una locura.

Con el partido completamente roto, Ousmane Dembélé descontó a los 95 minutos y puso suspenso al final. Pero en la última acción, Jude Bellingham protagonizó una gran jugada individual y marcó el definitivo 6-4 que le dio a Inglaterra el tercer puesto del Mundial 2026.

Resumen del partido: