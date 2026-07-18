Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

El equipo de Tuchel superó a los franceses y se subió al podio de la máxima cita en un show de goles. Saka brilló con un hat-trick, Mbappé hizo un doblete y anotaron Barcola y Dembélé, entre otros.
Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en un partido inolvidable y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026. Fue un encuentro con tres caras: un primer tiempo de dominio absoluto inglés, una reacción francesa en el complemento que casi termina en remontada y un cierre de locura, con un ida y vuelta constante y defensas totalmente desbordadas.
Los goles de los británicos fueron de Bukayo Saka (hat-trick), Declan Rice, Ezri Konsa y Jude Bellingham. Para los franceses marcaron Kylian Mbappé (por duplicado), Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.
Con este resultado, Inglaterra cerró su participación en el Mundial con la medalla de bronce tras caer ante Argentina en semifinales, mientras que Francia terminó cuarta luego de perder frente a España en semifinales. Los ingleses lograron su segunda mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, solo por detrás del título obtenido en 1966.
El equipo de Thomas Tuchel salió con todo y golpeó rápido. A los 3 minutos, Declan Rice recuperó la pelota en campo rival y sacó un potente remate desde afuera del área para abrir el marcador. A los 18', Ezri Konsa apareció tras un centro del propio Rice y amplió la diferencia con un cabezazo.
La superioridad inglesa se mantuvo durante toda la primera mitad. Bukayo Saka fue la gran figura: marcó el 3-0 a los 36 minutos tras una serie de rebotes y volvió a convertir antes del descanso para sellar el 4-0 que parecía liquidar la historia, salvo algún muy optimista por el rival.
Sin embargo, el segundo tiempo cambió completamente el desarrollo. Francia salió con otra actitud y encontró una reacción inesperada. Kylian Mbappé descontó a los 47 minutos, Bradley Barcola marcó el 4-2 a los 53' y el delantero del Real Madrid volvió a aparecer a los 65' para dejar a su equipo a un solo gol del empate.
Cuando Francia buscaba una remontada histórica, Inglaterra volvió a golpear para su tranquilidad. A los 86 minutos, Bukayo Saka convirtió de penal, completó su hat-trick y puso el 5-3 para los británicos. Y como si fuera poco el cierre fue una locura.
Con el partido completamente roto, Ousmane Dembélé descontó a los 95 minutos y puso suspenso al final. Pero en la última acción, Jude Bellingham protagonizó una gran jugada individual y marcó el definitivo 6-4 que le dio a Inglaterra el tercer puesto del Mundial 2026.
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