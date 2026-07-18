La Selección ultima detalles, ¿Scaloni tiene el 11 confirmado?

El técnico de la Selección cierra detalles para el duelo ante España en la final del mundial 2026 y mantiene abiertas dos incógnitas en la formación titular.
La Selección argentina realizó este sábado su último entrenamiento antes de la final del Mundial 2026, mientras que España debió suspender su práctica debido a una fuerte tormenta eléctrica. En Nueva Jersey, Lionel Scaloni aprovechó la jornada para ajustar los últimos detalles de cara al partido que se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium.
Con la definición cada vez más cerca, el de Pujato parece tener gran parte del equipo confirmado para enfrentar a España. Sin embargo, todavía mantiene dudas en la mitad de la cancha y en el lateral derecho, los dos puestos que aún no tienen dueño asegurado.
En el mediocampo, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister parecerian tener garantizada su presencia desde el arranque. La principal incógnita pasa por el cuarto volante, lugar que se disputan Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González.
La otra duda se encuentra en la defensa. Aunque Nahuel Molina aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho, Scaloni no descarta una modificación de último momento y Gonzalo Montiel sigue con chances de meterse entre los titulares.
Argentina alcanzó la final después de superar a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. En la etapa eliminatoria dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra para instalarse una vez más en el partido decisivo de una Copa del Mundo.
La última práctica dejó, además, una imagen que alimentó las especulaciones sobre el once inicial. Antes de que la prensa abandonara el predio, Scaloni tomó personalmente trece pecheras naranjas y comenzó a repartirlas entre distintos futbolistas.
Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico recibieron las primeras pecheras. Más adelante, Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel también fueron incluidos, mientras Nahuel Molina, Nicolás González, Lautaro Martínez y otros jugadores quedaron al margen en una primera instancia.
El entrenador completó el reparto con Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mostrando un posible cambio en el mediocampo para el último partido de la Copa del Mundo.
La escena se produjo luego de ejercicios recreativos de velocidad y del tradicional “loco”, en medio de un entrenamiento marcado por la lluvia y la expectativa. A menos de 24 horas de la final, Scaloni continúa sin confirmar públicamente el equipo.
La respuesta definitiva llegará recién este domingo, cuando la FIFA publique la planilla oficial con las formaciones titulares cerca de las 14.30. Solo entonces se sabrá cuánto hubo de estrategia y cuánto de certeza en el reparto de pecheras que protagonizó el entrenador argentino en la antesala del partido más importante del Mundial 2026.
comentar