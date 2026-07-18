El emotivo posteo de Messi a horas de la final del Mundial

El capitán de la Selección Argentina subió una foto patriótica a su cuenta de Instagram en la previa del partido decisivo contra los españoles en Nueva York.
Argentina buscará este domingo, desde las 16 horas en Nueva York, consagrarse bicampeón del mundo frente a la España de Lamine Yamal. Y, en la previa del encuentro, Lionel Messi realizó un emotivo posteo a horas del partido decisivo contra el equipo europeo.
Con una foto en la que se lo puede apreciar enrollado con nuestra bandera, el 10 hizo referencia al encuentro y a los botines que lo acompañaron durante todo el certamen. "Qué viaje estamos teniendo juntos, @adidasfootball... con el ultimo tango. A por la final, vamos Argentina", escribió.
La imagen refleja a la perfección su identificación con nuestro país, al que defiende con excelencia en todas las canchas y al que eligió por encima de su próximo rival, que intentó ficharlo cuando era chico.
Messi llega a la final contra España en un espectacular nivel individual más allá de tener 39 años y estar disputando su último Mundial. El capitán de la Selección llega con ocho goles y cuatro asistencias en siete partidos. Teniendo en cuenta que el equipo marcó 19 a lo largo de todo el torneo, el astro fue sumamente determinante al anotar casi la mitad.
comentar